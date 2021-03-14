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Чемпион мира по биатлону объявил о завершении карьеры

15.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чешский биатлонист Ондржей Моравец объявил о завершении спортивной карьеры после этапа Кубка мира в Нове Место.


Reuters

«Я ни о чем не жалею. Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но ко мне вернулось еще больше», — сказал Моравец.

36-летний Моравец — трехкратный призер Олимпийских игр: в Сочи-2014 он взял серебро в гонке преследования и смешанной эстафете и бронзу в масс-старте.

Также чешский спортсмен — чемпион мира 2015 года в смешанной эстафете, двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель 14 личных подиумов на Кубке мира (1−9-4).

 
 
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Чешский биатлонист Ондржей Моравец объявил о завершении спортивной карьеры после этапа Кубка мира в Нове Место.
 
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