«Вы не понимаете, это другое». Почему организаторы «Евровидения» не пропустили песню группы «Галасы ЗМеста»?

Источник материала: ОНТ

Музыкальная группа «Галасы ЗМеста» – барановичский самобытный и талантливый коллектив, который в этом году должен представлять Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Сейчас отметьте для себя – именно песенном конкурсе!

Песню группа представила. И буквально за несколько дней она стала в хорошем смысле вирусной, её посмотрели на YouTube более полмиллиона пользователей. Но вот в четверг Европейский вещательный союз принял решение не допускать ее в таком виде на «Евровидение». Или меняйте песню, или меняйте текст.

Вот заявление организаторов конкурса: «Мы пришли к выводу, что песня ставит под сомнение аполитичную природу конкурса».

Как говорится, кто бы говорил про репутацию и аполитичность. Слова «я научу тебя» смутили? По этой логике тогда нужно запретить всю систему образования в Европе, чтобы не научили. А теперь специально для организаторов «Евровидения» – подборка тех самых «неполитических» песен, которые пели на конкурсе.

1974 год. Португальский певец Пауло де Карвалью с этой песней занимает третье место снизу на «Евровидении». Но цель другая: песня даёт сигнал к началу «революции гвоздик». Одна песня – четыре погибших.

Мариза Кох поёт с душой, но лишь 13 место. Но это не главное. Греция отправила песню-протест против турецкого вторжения на Кипр. И организаторов это не смутило.

Очень знакомо, правда? 2005 год. Конкурс проходит в Украине, и хозяева исполняют песню «Разам нас богато». Кандалы на руках не смущают никого? Как и то, что именно эта песня стала год назад гимном Майдана. Нет, ну конечно, это не политика, это другое.

И снова Украина. Год 2016-й. На «Евровидении» певица Джамала поёт о судьбе крымских татар, которых депортировали в годы войны. Многочисленные жалобы на политический подтекст ни к чему не привели – организаторы не увидели нарушений.

В 2018-м тоже никого не смутила французская песня «Милосердие». Люди в спасательных жилетах не случайны. Песню посвятили младенцу, рождённому на корабле с беженцами в Средиземном море. И снова никакой политики.

И в том же году итальянский дуэт поёт «Вы ничего мне не сделали» и в экспрессивной манере буквально кричит политикам – это вы развязали войны и террор. И снова ничего. Как говорится, это другое.

Всё больше похоже на правду, что чем больше скандалов вокруг конкурса «Евровидение», тем лучше для его организаторов. Внимание, смотрибельность, реклама, деньги – это шоу, которое должно продолжаться. И если вокруг конкурса будет больше внимания, пусть и со скандальным подтекстом – ничего, это шоу-бизнес.

Подробности – в видео.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram