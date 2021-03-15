Беларусь оказалась на 180-м месте по уровню власти женщин

Об этом свидетельствует визуализация, составленная на основании исследования проекта Visual Capitalist. Он на основании разработанного программой «Женщины и внешняя политика», «Индекса силы женщин», а также данных ООН, составил рейтинг стран по доле женщин, занимающих министерские должности в 195 национальных кабинетах министров или, проще говоря, правительствах.





пишет Ежедневник, составила 3,5%. Этот показатель позволил отнести Беларусь к группе самых патриархальных государств. В Беларуси доля женщин – членов Совета министров, по подсчетам исследователей,Ежедневник, составила 3,5%. Этот показатель позволил отнести Беларусь к группе самых патриархальных государств.





В рейтинге власти женщин Беларусь заняла 180-е место. Для сравнения, соседняя Украина в данном списке занимает 33-е место, Латвия – 75-е, Польша – 101-е, Россия – 131-е, а Литва – 160-е место.









Исследователи определили Топ-5 стран с наибольшим процентом политической власти женщин:





Испания: 66,7%

Финляндия: 61,1%

Никарагуа: 58,8%

Колумбия: 57,9%

Австрия: 57,1%

Как говорится в исследовании, несмотря на то, что женщины составляют половину населения мира, они не всегда представлены на более высоких уровнях государственного управления. Только в 14 странах не менее 50% женщин занимают министерские должности в национальном кабинете.





В то же время в девяти странах , например, в Саудовской Аравии и Таиланде, женщины составляют 0%.





На сегодняшний день всего 24 страны имеют женщину-главу государства или правительства.





Справедливости ради стоит отметить, что, по данным Белстата, сегодня в Беларуси среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей — 58,2%. Высок процент женского участия в органах судебной власти страны – 69,4%.





Беларусь является лидером по гендерному равенству среди стран-членов ЕАЭС, согласно докладу Всемирного экономического форума, занимая в нем 29-е место.





Кроме того, в «Индексе силы женщин», на которое ссылается данное исследование, Беларусь занимает 38-е место по оценке политического паритета. Однако в индексе анализируется доля женщин, которые занимают посты глав государств или правительств, доля женщин-членов правительств, их присутствие в национальных законодательных органах, в качестве кандидатов в национальные законодательные органы и в органы местного самоуправления. А данное исследование вычленяет только женщин – руководителей министерств и ведомств.