«Белнефтехим»: Россия создала для транзита белорусских нефтепродуктов условия выгоднее прибалтийских

Российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия для транзита белорусских нефтепродуктов, заявил официальный представитель концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.





5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. Для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» морского порта Усть-Луга несколькими составами отправлено более 5 тыс. тонн белорусского бензина производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

«С этими поставками начало работать соглашение межправительственное. Питерское направление по сути дела заработало, — заявил Тищенко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ. — На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия, настолько благоприятные, что на сегодняшний день даже выгоднее, чем Прибалтика».

«Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты», — сказал представитель «Белнефтехима».

«Конечно же, это улица с двусторонним движением. Мы хотели бы, чтобы это было выгодно не только Республике Беларусь, но и, конечно же, Российской Федерации, в частности Ленинградской области. Мы достигли цифры перевалки всех грузов в 100 млн тонн. Сегодня мы стремимся к новой вершине — это 200 млн тонн, которые будут переваливаться через портовые мощности Ленинградской области», — заявил в свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Поставки начались в рамках подписанного 19 февраля межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты, которое предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021—2023 годах (мазут, бензин, газойль и масло). Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay.

Ранее Александр Лукашенко поручил из-за ухудшения политических отношений со странами Балтии найти другие маршруты для поставок нефтепродуктов на внешние рынки.

«Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду», — заявил Лукашенко в сентябре прошлого года.

В декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited сообщило о приостановке экспорта нефтепродуктов через литовский порт Клайпеда.

В феврале этого года компания Klaipedos nafta сообщила, что грузы с белорусской нефтью не выставлены на экспорт через литовские нефтяные терминалы.