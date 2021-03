Названы главные песни и исполнители года. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Грэмми-2021»

Долгожданная церемония вручения самой престижной в мире музыки премии — «Грэмми» — прошла ночью в Лос-Анджелесе.





Заветные «граммофоны» получили лучшие из лучших по мнению жюри исполнители минувшего года.

Триумфатором нынешней церемонии стала певица Бейонсе.

Вот все лауреаты:

Альбом года — Taylor Swift (Folklore);

Запись года — Billie Eilish (Everything I Wanted);

Песня года — HER (I Can’t Breathe);

Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion;

Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));

Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion (Savage (feat Бейонсе));

Лучший рэп-альбом — Nas (King’s Disease);

Лучшее сольное поп-исполнение — Harry Styles (Watermelon Sugar);

Лучшее поп-исполнение дуэтом (группой) — Lady Gaga with Ariana Grande (Rain on Me);

Лучший поп-альбом — Dua Lipa (Future Nostalgia);

Лучшее рок-исполнение — Fiona Apple (Shameika);

Лучший рок-альбом — The Strokes (The New Abnormal);

Лучший альтернативный альбом — Fiona Apple (Fetch the Bolt Cutters);

Лучший танцевальный/электронный альбом — Kaytranada (Bubba);

Лучшее R&B-исполнение — Бейонсе (Black Parade);

Лучший прогрессивный R&B-альбом — Thundercat (It Is What It Is);

Лучшее кантри-исполнение — Vince Gill (When My Amy Prays);

Лучший кантри-альбом — Miranda Lambert (Wildcard);

Лучший латинский поп или урбан-альбом — Bad Bunny (YHLQMDLG);

Лучшая ремикс-запись — Imanbek (Roses (Imanbek Remix));

Лучшее музыкальное видео — Бейонсе (Brown Skin Girl).