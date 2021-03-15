ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники и волонтеры: в выходные задержано не менее 17 человек

15.03.2021 08:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Не менее 17 человек (10 женщин и 7 мужчин) задержано в прошедшие выходные (13—14 марта), следует из данных правозащитного сайта spring96.org и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

Правозащитники и волонтеры: в выходные задержано не менее 17 человек
Фото носит иллюстративный характер

В субботу групповые задержания происходили на ул. Мирошниченко и у здания администрации Центрального района в Минске, в воскресенье — в музее валунов в столичном микрорайоне Уручье на праздновании Масленицы.

В милицию доставлены также художница Елизавета Гончарова, известная иллюстрациями в национальном стиле, и ее отец. Задержан могилевский активист «Таварыства беларускай мовы» Сергей Дымков — по предварительной информации, за бело-красно-белый флаг на балконе. До суда активист будет содержаться в изоляторе временного содержания. В квартире Дымкова проведен обыск.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 17 человек (10 женщин и 7 мужчин) задержано в прошедшие выходные (13—14 марта), следует из данных правозащитного сайта spring96.org и волонтерского телеграм-канала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь оказалась на 180-м месте по уровню власти женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by