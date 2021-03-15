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Одна из важнейших независимых групп постсоветского пространства даст концерт в Prime Hall
Источник материала: Tut.by
Белорусская рок-группа «Петля Пристрастия», которую называют одной из важнейших независимых групп постсоветского пространства, даст
«Петля Пристрастия» уже давно снискала славу одной из важнейших независимых групп постсоветского пространства. Вышедший в 2019 году альбом «Гул» вызвал серьезный резонанс, «Петля» была
Группа вовсю работает над новым материалом, а пока — большой концерт с песнями, которые уже давно разошлись на цитаты, и которым в Prime Hall 17 апреля будет хором подпевать весь зал.
К слову, вокалист группы Илья Черепко-Самохвалов — один из тех, кто отсидел свои 15 суток и
Организаторы обращают внимание, что в клубе Prime Hall часть мест с
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Белорусская рок-группа «Петля Пристрастия» даст концерт в столичном Prime Hall 17 апреля. Билеты - от 38 до 48 рублей.
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