Одна из важнейших независимых групп постсоветского пространства даст концерт в Prime Hall

Источник материала: Tut.by

Белорусская рок-группа «Петля Пристрастия», которую называют одной из важнейших независимых групп постсоветского пространства, даст концерт в столичном Prime Hall 17 апреля . Билеты — от 38 до 48 рублей.



Фото: предоставлено организаторами концерта

«Петля Пристрастия» уже давно снискала славу одной из важнейших независимых групп постсоветского пространства. Вышедший в 2019 году альбом «Гул» вызвал серьезный резонанс, «Петля» была приглашена в «Вечерний Ургант» и победила на премии Jager Music Awards в номинации «Рок-группа».

Группа вовсю работает над новым материалом, а пока — большой концерт с песнями, которые уже давно разошлись на цитаты, и которым в Prime Hall 17 апреля будет хором подпевать весь зал.

К слову, вокалист группы Илья Черепко-Самохвалов — один из тех, кто отсидел свои 15 суток и рассказал об этом. В том числе как надсмотрщик делился впечатлениями от музыки: «В Барановичах однажды тоже выходил в коридор по просьбе надсмотрщика: он делился со мной своим впечатлением от прослушанной музыки. Сказал, что „Петля пристрастия“ еще куда ни шло, а „Кассиопея“ — г… но».

Организаторы обращают внимание, что в клубе Prime Hall часть мест с ограниченной видимостью , учитывайте это при покупке билетов.

Концерт «Петли Пристрастия» Когда: 17 апреля, двери 19.00, старт — 20.20

Где: Prime Hall

Сколько: от 38 до 48 рублей Купить билет