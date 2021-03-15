Полный обзор Samsung Galaxy A32 за 699 рублей. Плюсы и минусы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси стартовали продажи одной из начальных моделей популярной «народной» линейки Samsung — Galaxy A. А32 продается по цене от 699 рублей и, на первый взгляд, предлагает хороший набор характеристик. В целом это так — но есть и минусы. Рассказываем обо всем по порядку.





Глянцевая «спинка» немного смущает

В этом году в дорогущих флагманах серии Galaxy S21 ( обзор S21 Ultra ) изменили дизайн задних панелей. В них блок основной камеры как бы наплывает на «спинку» и визуально делает акцент на камере. В А32 пошли другим путем — глазки камеры утоплены в корпус, дополнительное внимание фотомодули не привлекают.

Это достаточно важно. Ведь в Galaxy А31 прошлого года, да и в других моделях серии Galaxy A, «спинки» практически полностью повторяли по дизайну оформления камеры топовые Galaxy S20. То есть младшие и флагманские модели исполняли в одном дизайн-коде. Сейчас модели визуально развели — видимо, флагманы теперь будут выделяться сильнее.





Играет ли это ощутимую роль для обычного пользователя? Вряд ли. Меня больше беспокоит, что задняя пластиковая часть А32 осталась глянцевой. Против пластика, с учетом других смартфонов этой ценовой категории, ничего не имею. Но было бы лучше, если бы панель оказалась матовой. Кроме того, закруглений по бокам «спинки» у А32 нет, грани — прямые.

Но есть и ряд плюсов: несмотря на батарею в целых 5000 мА·ч, А32 весит 184 грамма — держать аппарат в руке легко. В карман джинсов новинка помещается легко, есть возможность установки одновременно двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD. А еще смартфон поддерживает платежную систему Samsung Pay, работающую в Беларуси. Для смартфона за такую цену последнее — действительно важная функция, которой нет у конкурентов.





И еще: к нам на тест смартфон приехал без комплекта поставки, но в коробке с девайсом остался зарядный блок на 15 Вт. Спасибо, что в компании не пошли по пути Galaxy S21, в которых блок питания необходимо докупать отдельно.

Единственная откровенно слабая черта А32 — сканер отпечатков, встроенный в экран. Он оптического типа и считывает пальцы пользователей медленно. Да и прикладывать палец нужно под определенным углом. На мой взгляд, лучшим решением было бы остановиться на дактилоскопическом сенсоре, встроенном в клавишу питания сбоку.





Добротный экран

Диагональ экрана A32 составляет 6,4 дюйма — оптимальное на сегодняшний день решение. Разрешение — Full HD+, матрица — AMOLED, пиковая яркость — 800 нит. Из необычного для смартфонов начального уровня стоимости — адаптивная частота обновления до 90 Гц. Защитное стекло — Gorilla Glass 5.





А теперь — по-человечески. У А32 нет проблем с четкостью изображения (411 ppi) или цветопередачей. Гамма при желании меняется в настройках, но и «по умолчанию» все нормально. Я ничего не менял и проблем не испытывал.

Конечно, до качества OLED-экранов флагманов далеко (хотя бы в части той же максимальной яркости). Но, опять же, не стоит забывать, что речь про одного из «младших» представителей смартфонов от производителя, причем не из флагманской линейки.

С яркостью, кстати, несмотря на не самое высокое значение, все нормально. Днем на улице, пускай и без запаса, но все элементы на панели оставались различимы.





Из минусов — инверсия цвета. При наклоне белый превращается в красноватый, исправить это упомянутой выше калибровкой цветовой гаммы не вышло. Ситуация, конечно, не критическая, но неприятная.

Пару слов про 90 Гц. Во-первых, увеличенная частота обновления — это круто. Особенно для смартфона ценой 699 рублей. В аппаратах среднего класса массово функция начинает появляться только в этом году.

Видна ли разница со стандартными 60 Гц? Однозначно да, пусть и не настолько явно в сравнении с 120 Гц. Но есть нюанс. Если объяснять по-простому, то все «неровности» при работе с интерфейсом — например, рывки при пролистывании ленты Twitter — при увеличенной частоте обновления экрана становятся заметнее.





Это можно сказать и про Galaxy А32 — похоже, что «начинки» устройства или по крайней мере оптимизации в актуальной версии программного обеспечения немного не хватает, чтобы на уровне ощущений смартфон при включенном режиме 90 Гц ощущался быстрее, чем есть на самом деле.

Что с «железом»

Galaxy А32 работает на процессоре MediaTek Helio G80 (12-нм техпроцесс). Скажем прямо — решение не самое производительное. Такой же SoC использовался, например, в Redmi 9 ( обзор ) от Xiaomi в прошлом году. Оперативной памяти в А32 — 4 ГБ, постоянной — от 64 ГБ.

Измерять производительность исключительно бенчмарками — не самая лучшая затея, но для проформы я «прогнал» смартфон в AnTuTu. Получилось менее 200 тысяч баллов. Плюс — смартфон не сильно нагревается под нагрузкой. Минус — задел по мощности практически отсутствует.





Ощущается ли, что устройству не хватает сейчас мощи? К счастью, нет. Возможно, за это стоит благодарить оболочку One UI 3.1. Такая же установлена и на флагманах, анимации достаточно хорошо прорисованы. Но, опять же, почти все время при взаимодействии со смартфоном (при включенных 90 Гц) не покидает ощущение, что девайс действует на пределе своих возможностей.

И непонятно — действительно ли все дело в режиме с 90 Гц (в настройках принудительно можно включить и частоту в 60 Гц), или же просто не стоит ожидать большего от связки процессора MediaTek Helio G80 и 4 ГБ оперативной памяти.

В общем, затруднений с программами, которыми мы пользуемся каждый день, нет. Поиграть можно (проверено на CoD Mobile), но с комфортом — только на минимальных настройках графики. Игровым девайс явно не назовешь.

При работе с интерфейсом — скажем, скролле в приложении соцсети — иногда случаются «рывки», особенно при 90 Гц. Аппаратная ли это проблема или программная, пока неясно. Проверим, когда в продажу поступят Galaxy A52 и А72 с более мощными процессорами и аналогичным ПО.

День-полтора работы без розетки

Объем батареи Galaxy А32 — 5000 мА·ч. Точно такой же аккумулятор использовался и в А31 в прошлом году.

В целом, заряжать новинку (при режиме дисплея 90 Гц) приходится раз в день-полтора — и это при активном использовании. Предположу, что при желании из батареи телефона получится выжать и больше, но необходимости в этом у меня пока не появлялось. Почти уверен, что вечером вы все равно подключите аппарат к розетке.

А вот со временем зарядки самого аппарата все не так радужно. Если делать это от адаптера питания на 15 Вт, идущего в комплекте поставки, то уйдет порядка трех часов (если верить GSMArena).

Камера — ок, но не при съемке в темноте





Камера — один из основных элементов, отличающих между собой девайсы разного класса и уровня стоимости. В последние годы устройства начального уровня стали снимать ощутимо лучше — во многом за счет внедрения ИИ-алгоритмов.

Это относится и к Galaxy А32 — при достаточном дневном или даже искусственном освещении телефон фотографирует достаточно хорошо, чтобы снимок было не стыдно опубликовать в том же Instagram. Полный тест-сравнение с Redmi Note 10 (его обзор выйдет чуть позже) смотрите здесь — там больше фотографий с обоих смартфонов.

Вот — парочка примеров с А32 из того материала для иллюстрации:













Фотографии, сделанные при недостатке света, получаются хотя бы сносными примерно в половине случаев. Условно, если попытаться снять дом, подсвеченный фонарями, результат будет приемлемым. А если света совсем не хватает, как на фото с лестницей выше, то рассчитывать на детализированную картинку не приходится.

Но еще раз: Galaxy А32 — стартовая модель среднего уровня компании. Очевидно, что с точки зрения самого производителя, устройство призвано фотографировать не так классно, как более дорогие будущие представители линейки.

Резюме

В целом, Galaxy A32 мне понравился. Его главные плюсы такие: отличное время работы на одном заряде (день-полтора), поддержка платежной системы Samsung Pay — важно для устройства этой ценовой категории в Беларуси — поддержка двух SIM-карт и карты памяти, а также дисплей, способный работать на частоте 90 Гц, выдающий насыщенную картинку.





Что не понравилось: сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, медленный. Лучше было бы разместить датчик в клавише питания. Под наклоном экран немного краснит, при недостатке света рассчитывать на годный кадр можно примерно в половине случаев.

Производительность новинки к откровенным минусам отнести все же не рискну, хотя и похвалить ее сложно. Со всеми базовыми задачами смартфон справляется достойно. Но есть ощущение, что запаса по мощности нет. А еще при включении адаптивных 90 Гц «рывки» при работе с интерфейсом ощущаются сильнее.

P. S. Лично я бы подождал выхода в продажу модели Galaxy A52 — на нее у производителя наверняка еще большие планы, с учетом того, что А51 стал одним из самых продаваемых в мире телефонов в прошлом году. А52 пока официально не представлен, но благодаря «сливам» о гаджете известно уже практически все. Скорее всего, его продажи стартуют в конце марта — если покупка нового смартфона не горит, можете дождаться его.

Правда, неясно, на сколько А52 окажется дороже нашего А32 — возможно, разница окажется слишком ощутимой. Вскоре проверим.

За предоставленный на тест смартфон благодарим минский офис компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.