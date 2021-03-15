Белорус решил за шесть недель сделать тело, как у Конора Макгрегора. Оцените результат

Источник материала: Tut.by

В январе 2021 года гродненец Павел Курьян поставил перед собой цель: сделать тело как у бойца смешанных боевых искусств Конора Макрегора. 33-летний белорус рассказал HEALTH.TUT.BY, как сбрасывал 10 кг за 42 дня, и показал результат.



Фото: из личного архива

Прим. HEALTH.TUT.BY: Питание с существенным дефицитом калорий и частые тренировки могут плохо повлиять на состояние вашего здоровья. Прежде чем пробовать любую диету, важно посоветоваться с врачом.

Просто поставил себе цель

Павел уже несколько лет живет на два города — Гродно и Москву. До 2017 года он 9 лет проработал в МЧС и говорит, что в это время жизни следил за своей спортивной формой.

— По крайней мере регулярно ходил в тренажерный зал, который был при МЧС, — смеется гродненец. — Я всегда был «сбитый», но не особо подкаченный: на животе, например, пресса было не видно, заметен, хоть и в небольших количествах, но жир. 2020 год был морально сложный для всех, я тоже прошел через задержание в августе. И по себе заметил, что стал заедать стрессы, налегать на сладкое, пить кофе с 4−5 ложками сахара.

В начале 2021 года Павел встал на весы и увидел отметку в 80 кг. Отражение в зеркале тоже не очень порадовало формами. Примерно в это же время был бой Конора Макрегора с Дастином Порье.

— Перед этим боем Макрегор сказал, что он и Криштиану Роналду — гении физической формы. Я подумал, что тут гениального? И просто поставил себе цель: сделать такую фигуру, как у Конора, за шесть недель. Рост у меня чуть выше, чем у него. Но, глядя на него, я примерно понимал, как могу выглядеть в том весе — 70 кг, который был у Макрегора на взвешивании перед боем.

Как сбросить 10 кг за 6 недель

90% усилий — это питание, говорит Павел, и только 10 — тренировки.

— Когда работал в МЧС, думал, что если достаточно тренируешься, то жир уходит. А за питанием никогда не следил, поэтому заметных мышц и не имел. Мог позаниматься, прийти домой и съесть что-то сладкое.



Фото: из личного архива

Чтобы добиться своей цели, белорус рассчитал норму своих калорий с учетом роста и веса (в его случае это 2000 ккал), купил себе кухонные весы, чтобы все взвешивать. А еще ради интереса посчитал, сколько ел весь год до похудения.

— Не менее 3000 ккал в сутки! Я еще пересчитал это с экономической точки зрения. Разница между 3000 и 2000 ккал в день — 365 000 ккал в год. В моем случае 1000 ккал — это может быть, например, упаковка докторской колбасы и энергетик в день. Если перевести это в денежный эквивалент, то можно сэкономить пару тысяч рублей в год на этих продуктах.

Но первое время Павел поддерживал дефицит калорий — не превышал отметку в 1500 ккал в сутки. Полностью отказался от сладкого, колбас, готовых мясных деликатесов, сосисок, мучного (выпечка, хлеб, пицца), фастфуда, любых соусов вроде кетчупа и перестал пить кофе, чаи, соки, газировки.

Примерный ежедневный рацион был примерно такой:

на завтрак — пять яиц (жареных или отварных) с овощами или зеленью;

на обед — гречка/рис, куриная грудка либо филе индейки;

на ужин — рыба с овощами;

на четвертый прием пищи (в 19.00−20.00) — творог, иногда с добавлением сметаны.



Фото: из личного архива

Павел предупреждает: его опыт ни в коем случае не стоит рассматривать как рекомендацию, потому что к такому похудению с дефицитом килокалорий надо относиться очень внимательно, все детально изучив, И (самое важное) не практиковать дефицит слишком долго. А еще надо быть готовым к тому, что первое время будет тянуть к холодильнику.

— Но я просто «вывел» из холодильника все вредное. Так что если я что-то и возьму, то это какой-то помидор или другой овощ, но точно не колбаса. Иногда в течение дня между обедом и ужином мог почувствовать легкий голод, но у меня не было такого, чтобы мне становилось плохо или я терял сознание. Ложусь не позже 23.00, чтобы ночью ничего не наедать.

Тренировки

Живот стал исчезать на первых неделях. Но чтобы стать как Макрегор, этого было недостаточно. Начались тренировки: в неделю три силовые и несколько кардио.

— Мне показалось, что очень важно работать с весами: приседания, жим штанги лежа, становая тяга, чтобы именно прорабатывать мышцы. У меня, например, талия уменьшилась с 90 до 70 см, но при этом джинсы в ногах или майки в плечах остались на прежнем уровне.

С момента похудения появилась и еще одна привычка: поле последнего приема пищи выходить на вечернюю прогулку, подышать воздухом.

— Как считаете, получилось у вас стать, как Макрегор?

— В принципе получилось. Но я немного выше ростом, поэтому выгляжу все же не так «наполнено», как он.

Теперь у белоруса новая цель — до 17 января 2022 года он хочет сделать себе форму, как у болгарского культуриста Лазара Ангелова .

— У меня осталось 10 месяцев, чтобы на этот раз набрать 15 кг мышц. Поставил себе эту цель неслучайно. В интернете 90% людей пишут, что такую форму сделать невозможно, это только химия и добавки. А если и сделаешь такую форму, то не сохранишь. Да, это сложнее, чем похудеть, но я и здесь не вижу ничего нереального.