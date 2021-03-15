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Помощник Лукашенко рассказал, будет ли Беларусь инвестировать в биткоин

15.03.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Помощник президента по финансово-кредитным вопросам доктор экономических наук Валерий Бельский не уверен, что государству выгодно напрямую вкладываться в биткоин. Причина — отсутствие стабильности в стоимости этой валюты. Об этом он рассказал вчера в большом интервью на канале СТВ.

— Есть два вопроса относительно биткоина, — сказал Бельский, отвечая на вопрос, стоит ли государству инвестировать в эту криптовалюту. — Государство создает самые лучшие условия для развития любого бизнеса в стране, в том числе можно осуществлять деятельность в этой сфере. Но не думаю, что государству выгодно непосредственно инвестировать в эту деятельность, потому что, как показал даже прошлый год, никакой стабильности в ожиданиях стоимости этого цифрового актива нет. Это спекулятивный ресурс, который сегодня может стоить 6000 долларов за одну цифровую монету, может стоить 50 и более долларов, поэтому это ресурс для спекулянтов скорее, а не для людей, которые бы строили на этом бизнес и долгосрочную стратегию. У нас есть спекулянты, которые на этом зарабатывают хорошо, есть соответствующие биржи, которые торгуют, в том числе неплохо посредничают в обмене цифровых и реальных валют.

Тем временем 14 марта биткоин, по данным ресурса coindesk.com, снова перепрыгнул отметку в $60 тыс., после чего пошел вниз. Сегодня цена колеблется в районе $59 800.

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Теги: Курсы валют
 
 
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