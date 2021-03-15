Хочу круче, чем у соседа — неправильный подход. Рассказываем, как выбрать проект коттеджа

Источник материала: Onliner Пока новый строительный сезон только разогревается с первыми лучами весеннего солнца, Onliner продолжает цикл познавательных статей. Мы уже рассказывали , на что стоит обратить внимание при выборе участка, описывали алгоритм участия в аукционах по продаже земли. Новый этап на пути к мечте о собственном загородном доме — выбор проекта. Каким будет будущий коттедж: два этажа или один; с гаражом или без; барнхаус, минимализм со стеклами в пол или классическая коробка с двускатной кровлей? Какие неочевидные факторы серьезно влияют на расположение дома на участке? Нужен ли индивидуальный проект или достаточно взять типовой, коих сейчас огромное множество? Разбираемся в этих вопросах вместе с архитекторами.

Типовой проект или индивидуальный: что выбрать?

Десятки белорусских компаний спорят за первые места в выдаче Google по запросу «типовой проект дома». Готовых вариантов море. Комплект планов и всевозможных схем для дома площадью 120—140 квадратных метров обойдется примерно в 1000—1500 рублей. В эту сумму входят эскизный проект, подробный строительный проект, а также проект инженерных сетей.

В отличие от типового, индивидуальный проект разрабатывается под конкретного заказчика и может стоить в несколько раз дороже. Цена тут зависит от площади дома, количества и глубины проработки тех или иных разделов. Работа над таким проектом занимает примерно полтора месяца.

— Многие проектировщики были бы только рады продавать исключительно готовые проекты и ничего больше не делать. Но так не получается, — говорит Андрей Цивилько, руководитель архитектурного бюро Civil&ko. — В процессе знакомства с участком возникает множество переменных, влияющих на тип фундамента, расположение дома, его планировку и т. д.

Почему приглянувшийся типовой проект не всегда может «сесть» на участок? Самый простой пример — ограничения из-за соседских построек. Помним о противопожарных разрывах: между деревянными строениями они составляют 15 метров, между каменными — 8—10. Если участок узковат, а дома соседей стоят где-то рядом с границами, то наши возможности уже существенно ограничены. Придется вытягивать дом в длину — а это переработка проекта.

Второй момент — виды из окон: какой смысл в панорамном остеклении, если оно обращено на глухой забор или ворота? Не все, к сожалению, задумываются об ориентации дома по сторонам света. Встречаются примеры, когда солнце заливает гараж и входную группу, в то время как расположенные с северной стороны гостиная и терраса остаются в полумраке. В индивидуальном проекте все эти факторы учитываются — вплоть до того, на дом какого соседа приятнее смотреть из окна гостиной, куда будут падать солнечные лучи на рассвете и закате.





Идеальный проект — тот, который подходит вам и вашей семье не только по планировке и красивому внешнему виду, но и по карману. Нашли такой среди типовых проектов? Отлично! Но если есть моменты, которые смущают в нем уже сейчас, когда он только на бумаге, и вы надеетесь, что потом что-то придумаете и все исправите, то нет — скорее всего, не исправите. В этом случае индивидуальный проект поможет разрешить все вопросы.

А можно без строительного проекта?

Архитектурный и строительный проекты — в чем разница? Архитектурный (его еще называют эскизным) представляет собой небольшую подшивку с чертежами — пояснительная записка, технико-экономические показатели, схема привязки дома к участку, поэтажные планы, поперечный и продольный разрезы, фасады в осях. Строительный же проект — это уже увесистая документация, насчитывающая 80—100 страниц формата А3, то есть подробная инструкция, как и из каких материалов строить. В строительном проекте детально проработаны все узлы и конструктивные решения, имеются спецификации различных элементов (расход материалов), разрезы, развертки, сечения и т. д.















Большинство людей ограничиваются эскизным проектом, без которого не получить согласование в районной администрации. Мол, зачем переплачивать за услуги архитектора, когда профессиональные строители и без его подсказок разберутся, сколько арматуры использовать в фундаменте и как выполнить примыкание кровли к стенам. Логика понятна, вместе с тем строительный проект может оказаться весьма не лишним.

Герои одной из наших статей рассказывали , как ничуть не пожалели, потратив $600 на строительный проект. Во-первых, исходя из особенностей грунта архитекторы подобрали оптимальный тип фундамента. Во-вторых, в проекте был рассчитан весь объем материалов, что позволило контролировать строителей и не позволять им раскручивать тебя на необоснованные доплаты. А еще было удобно уточнять стоимость любых работ — высылаешь разным подрядчикам конкретные страницы из проекта, где указан объем строительно-монтажных работ, и потом сравниваешь предложения.

— Оптимальным вариантом мне представляется эскизный проект в сочетании с конструктивной частью строительного проекта. Это то, на чем я не советовал бы экономить. Конструктивная часть представляет собой полный набор решений для возведения коробки дома — фундамент, стены, крыша, перемычки, перекрытия. И в то же время это ориентир по затратам. Всегда будет проще договориться с подрядчиком о цене, если у вас есть комплект с разработанным конструктивом, — считает архитектор.





Один этаж или два?

Приступая к планированию будущего дома, прежде всего надо определиться с его базовыми характеристиками: площадь, этажность, количество спален и вспомогательных помещений. Тут важно не переоценить свои финансовые возможности (долгостроев под Минском и так хватает) и не напроектировать лишнего. Есть белорусы, которые ставят себе четкую установку — хочу круче, чем у соседа. Архитекторы называют такой подход неправильным и устаревшим.

— К счастью, свойственная девяностым и двухтысячным гигантомания сходит на нет. Люди стали считать деньги и лучше понимать свои потребности, — говорит ведущий архитектор Ольга Федорович. — Как правило, семьи с детьми выбирают проекты площадью до 150 квадратных метров. Кому-то достаточно и 100 — дешевле строить, дешевле потом отапливать, проще убирать. И все чаще белорусы предпочитают одноэтажные дома — а просто потому, что так удобнее. Вопрос во многом субъективный, но, разумеется, если у вас всего 6—8 соток, здравым решением станет дом в два уровня — либо полноценный второй этаж, либо мансарда.

Сложно подсчитать, какой дом окажется дешевле — одноэтажный или двухэтажный. В двухэтажном исполнении мы экономим на площади кровли, в то же время фундамент может обойтись дороже из-за большей нагрузки, а лестница может «съесть» по 5—7 квадратных метров на каждом из этажей. Работы на двухэтажном доме — это еще и затраты на сооружение полноценных строительных лесов, привлечение подъемной техники. В то же время второй либо мансардный этаж позволяют создать в доме второй свет и поиграть с архитектурой, найти действительно индивидуальное решение.





Не забудьте про постирочную

Какой должна быть оптимальная планировка, если мы рассматриваем дом площадью до 150 квадратных метров для семьи из четырех человек? Три спальни, совмещенная с кухней просторная гостиная, два санузла (гостевой и хозяйский), тамбур, мини-котельная. Что-то забыли?

— Тенденция последних лет — оптимизация пространства. Раньше были популярны гостевые комнаты, сейчас от них все чаще отказываются. В то же время люди хотят иметь небольшие вспомогательные помещения, облегчающие жизнь. Очень рекомендую постирочную. Не просто кладовку, а именно помещение с подведенным водопроводом, где можно установить стиральную машину. Это удобно и комфортно, — уверен Андрей Цивилько. — Кабинет? В эпоху пандемии — вещь нужная. Если есть постоянная потребность работать дома, то правильно будет заранее предусмотреть если не целый кабинет, то хотя бы рабочую зону в спальне или гостиной.

Нужен ли гараж? Спорный вопрос. На практике единицы заказчиков пользуются гаражом по прямому назначению. Гараж превращается в большую кладовку, где складируется все что угодно — от стройматериалов до сельхозинвентаря. Для таких целей лучше предусмотреть компактный и бюджетный хозблок на участке, а машину удобнее парковать под навесом.





Допустим, с количеством комнат и их площадью мы определились. А как расположить все эти помещения, чтобы планировка отличалась удобством и практичностью?

— Для начала нужно четко представить сценарий своей жизни в загородном доме, мысленно смоделировать различные жизненные ситуации, — считает архитектор. — Рекомендую подумать над этим всей семьей. Проектирование начинается с определения главных помещений в доме. Где семья будет проводить больше времени вместе? Что важно для этого помещения: вид на участок, наличие солнца, остекление, связи с другими комнатами и т. д. Чаще всего главными местами являются кухня-гостиная и терраса.

Большинство людей находятся дома после работы (с 17—18 часов). И даже в выходные семьи чаще собираются вместе для отдыха именно во второй половине дня. При таком сценарии жизни, по моему мнению, рационально разместить гостиную так, чтобы жильцы могли получить хотя бы немного послеобеденного солнца. Конечно, западное солнце может доставлять и определенный дискомфорт — этот нюанс необходимо учитывать при размещении дивана и зоны телевизора.





Гостиная функционально тесно связана с кухней. Популярны два варианта размещения кухни: с видом на дорогу (видеть, кто приехал — это вопрос безопасности) и с видом на участок (смотреть за детьми). Хорошо, когда кухня расположена с северной стороны дома. Представьте: в помещении у вас +23 градуса, вы начали готовить — температура поднимается до +26, появилось солнце — стало еще теплее. Комфортно ли вам? Если не удается разместить кухню на северной стороне, вопрос перегрева можно решать кондиционированием либо устройством козырьков и навесов для защиты от зенитного солнца.

Далее — зонирование! В доме есть два типа помещений: приватные (спальни, ванная) и общие, куда открыт доступ гостям (кухня-гостиная, прихожая, терраса). Опять же ситуация: вы пригласили в гостиную своих друзей, а ваши дети (подростки) хотят пройти в нижнем белье из спальни в ванную. При грамотной планировке приватная и общая зоны не должны пересекаться. Такой принцип я считаю основой для комфортного проживания.

Сруб, каркасник или все же газосиликат?

Классический деревянный сруб, каркасник, газосиликатная коробка — подробнее о плюсах и минусах различных технологий поговорим в другой раз. Пока же поинтересуемся у архитекторов о тенденциях. Что чаще выбирают белорусы?

— Каркасный дом — весьма привлекательный вариант, особенно когда смотришь цены на сайтах производителей. Но не стоит заблуждаться насчет цены — дешевая базовая комплектация вряд ли сгодится для круглогодичного проживания, — говорит Ольга. — Поверьте, качественный каркасник выйдет не намного дешевле дома из газосиликата. К тому же, несмотря на кажущуюся простоту возведения, технология требует умелых рук, а строительный брак способен всерьез подпортить качество жизни.

— Кирпич сейчас выбирают редко — материал мелкоштучный, его укладка влетает в копеечку, — дополняет Андрей. — Сруб тоже не слишком востребован. Дерево — это, безусловно, красиво, но есть вопросы к качеству бревен. И потом сложности с уходом: шлифовка, пропитки, борьба с жучками и грызунами. На любителя, одним словом.

Народным материалом для наружных стен остаются газосиликатные блоки — их выбирают за относительно низкую стоимость, малый вес, удобство работы с материалом. Вместе с тем где-то года три назад начала расти популярность керамзитобетонных блоков. Они процентов на 30 дороже газосиликатных, но выигрывают по теплотехническим характеристикам. В Беларуси керамзитобетон производят на заводах в Минске и Новолукомле. Причем новолукомльские блоки обходятся дешевле даже с учетом доставки.





Модный барнхаус или классическая коробка?

Подходы к архитектуре загородных домов меняются на наших глазах. Белорусы достаточно поездили по Европе, и если раньше строили дома, просто чтобы жить, то сейчас все чаще задумываются о современном внешнем виде. Дело не только в эстетике и следовании моде. Прослеживается взаимосвязь: чем привлекательнее выглядит дом, тем ликвиднее он как товар и тем проще его при необходимости продать.

— Некоторые заказчики до сих пор боятся больших окон: «Ой, разоримся на отоплении». Действительно, большие окна увеличивают теплопотери, но не в разы. Плюс 30—50 рублей на отопление — критичная сумма? Дополнительное остекление — это красиво, современно и это одна из тех вещей, которые дарят радость жизни в загородном доме. Многие это понимают, — говорит Андрей. — Вторая тенденция — переход к плоским кровлям. Если еще года три-четыре назад это были единичные заказы, то теперь, наверное, каждый пятый клиент желает жить в коттедже с плоской крышей.





Также я не сказал бы, что белорусы тяготеют к какому-то определенному архитектурному стилю. Кому-то нравится шале, кому-то — модный в последнее время барнхаус или скандинавский стиль. Но, как правило, большинство новых коттеджей представляют собой смешение стилей, эклектику, современную переработку проверенных временем классических решений.





«Квадрат» — в районе $1000?

Финансовые возможности, увы, не безграничны, о чем не перестают напоминать коробки-долгострои. Можно ли уже на стадии проекта точно просчитать, в какую сумму выльется стройка?

— Точно — почти невозможно. Есть два варианта оценки: смета и бригады. Смета плоха тем, что там госрасценки, то есть это не значит, что вам сделают именно по такой цене. Специализированные бригады назовут весьма точные цифры, но опять же есть много переменных, — говорит Андрей. — В процессе стройки надо быть готовым к ЧП и непредвиденным расходам: где-то перерасход материала, где-то застряла машина и ее нужно вытаскивать весь день. Плюс курсовые разницы, подорожание тех или иных материалов…

Скажу так. Метр дома под вселение со средней отделкой фасадов и интерьеров, со средней инженерией обходится примерно в $750—1000 по курсу. В случае использования премиальных решений — $2000. Если говорить о формате «коробка» — от $200 за метр. Как правило, коробка — это процентов 20—30 от полной стоимости дома.

— Ну и конечно, окончательная стоимость дома зависит от того, насколько вовлечен в процесс хозяин. Сколько времени он готов потратить на поиск оптимальной по цене и качеству бригады, готов ли искать материалы на скидках, отслеживать акции производителей. Эти моменты требуют временных затрат, но позволяют существенно сэкономить, — резюмирует Ольга.