Помой меня! Лайфхаки по сезонной мойке авто

Источник материала: Onliner Машина обросла грязью настолько, что кто-то из прохожих, сжалившись, пальцем вывел на покрытом грязью багажнике «Помой меня». Эта фраза — крик о помощи, сигнал SOS от автомобиля, который нуждается во внимании и заботе. Причем все равно, помоет ли его хозяин или этим займутся квалифицированные специалисты — важен результат. «Помой меня» — это совместный проект Onliner и компании Karcher , в котором мы расскажем о том, как правильно ухаживать за вашим авто. И сегодня дадим несколько дельных советов о сезонной мойке — запоминайте, это упростит вам жизнь.

Помой меня! Первый выпуск

Правильная мойка. Этап первый

— Заезжайте!

Это черного «икса» приглашают в бокс. Ему предстоит что-то вроде спа: мойка кузова, уборка салона — повезло.

— Правильная мойка, если соблюдать техрегламент, состоит из трех этапов. Первый из них — мойка бесконтактным шампунем, — рассказывает Евгений Сенько, директор сети автомоек «Глосс Парк». — Машина заезжает в бокс, заливается бесконтактом. 30—40 секунд нужно дать ей выстояться, чтобы шампунь начал действовать, вступил в реакцию с грязью. Потом все сбивается водой под высоким давлением.

Как раз эту процедуру сейчас и проходит X5. Бесконтактный шампунь соответствующего цвета — это же и есть малиновый бумер, посмотрите!









Лайфхак для тех, кто не в теме: во время первого этапа автомобиль не трут мочалками. Работает бесконтакт, который и обеспечивает первоначальную очистку — чистая химия в прямом и переносном смысле. К тому же это подготовительный этап, во время которого с кузова смывается основной объем грязи и песка. Если начать работать мочалками прямо сейчас, этот песок исцарапает вам весь кузов.

— Еще один лайфхак, о котором знают все, кто связан с мойкой: бесконтакт смывается снизу вверх. Это делается для того, чтобы дать веществу время на реакцию. Если смывать сверху вниз, то струи воды слишком быстро смоют всю химию снизу, и она не подействует, как должна, — поделился секретом Евгений.

После того как грязно-розовую смесь смывают, авто уже кажется чистым. Нет серьезных отложений на кузове, не видно ни песка, ни грязи — что еще нужно?

— Кто-то так и говорит: «Чисто же, я поехал». Но это вариант разве что для техсмыва: зимой соль и реагенты с кузова сбить — быстро и дешево. На самом же деле, если сейчас кузов высохнет, вы увидите, что грязь кое-где осталась. Будут и подтеки, — слушаем специалиста и киваем головой.



Евгений Сенько, директор сети автомоек «Глосс Парк»

Нескромный вопрос: вы часто моетесь?

Как часто вы заезжаете на мойку или хотя бы сами протираете автомобиль чем-то чистящим-моющим?

Как часто вы моете автомобиль?

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— Как часто нужно мыть машину? — странно было бы не задать этот вопрос профессионалу.

— Все зависит от погодных условий — это в первую очередь. И от желания владельца — во вторую. Для кого-то автомобиль — это блестящая игрушка, а кому-то достаточно, чтобы соседи по потоку замечали в зеркалах, что кто-то едет вообще, — говорит Евгений.

С желаниями автовладельцев все более-менее понятно. Есть педанты, а есть те, кто, скажем так, не заморачивается. Это черта характера: уровень машины на отношение человека, как это ни удивительно, не влияет, и не обманывайтесь тем, что, будь у вас крутой «мерс», вы бы за ним ухаживали как полагается.

— Бывает, приезжает автомобиль тысяч за 50, если не дороже, а внутри, на приборной панели, шелуха от семечек. А иной раз попадается «бюджетник» в очень достойном состоянии — видно, что хозяин следит за своей машиной. Все от человека зависит, — подтверждает директор сети автомоек.





И все же норма для постоянных посетителей автомоек — это заезжать раз в неделю. Некоторые чистюли приезжают и чаще. На мойке даже вспомнят случаи, когда один и тот же авто мыли по два раза за день — но это уже совсем редкое исключение из правил, продиктованное скорее обстоятельствами. Зимой вопрос может стоять острее в зависимости от погоды и интенсивности уборки проезжей части соответствующими службами. Реагенты, соль — это повод понервничать для радивого автовладельца.





— Весной у нас всегда бум: люди готовятся к теплому сезону. Каждая вторая машина — комплексная уборка и кузова, и салона, — рассказывает Евгений. — Зимой автомобили моются чаще, но это главным образом техсмывы. Если нет больших морозов, то автовладельцы просто стремятся сбить с машин соль, реагенты. Еще одно пиковое время — канун Нового года. По крайней мере, так было много лет подряд: очереди на каждой мойке — по 10—12 автомобилей. А в этот раз — я даже удивился — ничего такого не случилось.









Зимой мы делаем это дольше

Летом все проще, в том числе мыть машину.

— Летом нам, конечно же, намного легче. Весь процесс, все три этапа, занимают 20—25 минут. Зимой реально сложнее, и время от этого увеличивается вдвое, — констатируют в «Глосс Парк».

Начнем с того, что зимой автомобиль попросту замерзает. Если сразу начать заливать его шампунем и водой, то на кузове образуется ледяная корка. Эффекта от такой мойки будет немного.

— Даже пена замерзает почти моментально, — рассказывает Евгений. — Выход из ситуации — дать машине постоять в теплом боксе минут 10, погреться. Те же алюминиевые диски — их вообще нужно стоять и отогревать, чтобы нормально вымыть-вычистить.

Опытный мойщик знает проблемное место любого автомобиля в зимний период — колесные арки. В них набивается лед, снег, которые при поверхностной мойке остаются нетронутыми.

— Арки можно и нужно вычищать, но на это потребуется время. Горячей водой работать категорически нельзя: если горячая вода попадет на промерзший металл — это беда, вплоть до того, что лакокрасочное покрытие может лопнуть. Поэтому все делается холодной водой, на вычищение одной арки уходит от 3 до 10 минут. Но выпустить машину, которая визуально будет казаться чистой, а в арках будут снег со льдом — по-моему, это не вариант, — отмечает собеседник.





Ну и обязательный лайфхак: на хорошей автомойке уплотнительные резинки в вашем авто смажут воском. Помимо того что резина дубеет на морозе, к уплотнительным резинкам начинают прилипать двери, причем настолько, что появляются вопросы с тем, чтобы их нормально открыть. Воск — одно из самых простых решений.

Правильная мойка. Этап второй

Заболтались. А между тем BMW уже проходит второй этап своей спа-мойки.

— Второй этап — это мойка ручным шампунем. Он наносится на кузов. Ждать уже не нужно, автомобиль моют мочалками, — рассказывает Евгений.

Звучит просто, на самом же деле тонкостей хватает. Шампунь для ручной мойки легко отличить от того, что использовался на первом, бесконтактном этапе. Тогда был розовый, теперь — белый. Пока несложно.





— Мы работаем строго по регламенту, то есть используем низкощелочные шампуни. Они используются для того, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию машины. Высокощелочные отмывают лучше, но ЛКП от них сильно страдает: становится матовым со временем. Исправить ситуацию в таком случае можно будет только полировкой, — рассказывают на автомойке.

Теперь мочалки. С ними же все понятно, да? На самом деле нет.

— Мы используем три губки. Одной моется низ автомобиля, где больше грязи, в том числе песка. Вторая губка — для дисков. Третья, крупнозернистая — для самого кузова. При ее использовании, даже если где-то вдруг осталась песчинка, она попадет в поры губки и не будет царапать покрытие, — пояснил собеседник.















Тремя губками и низкощелочным шампунем специалисты вымывают авто, не пропуская ни одного участка. Но и этого, оказывается, не достаточно.

— А кисточкой они что делают?

После того как кузов натерли мочалками, мойщик с кистью в руках стал промазывать отдельные участки машины, используя для этого тот самый малиновый шампунь.





— Дело в том, что некоторые зоны на кузове авто оказываются труднодоступными, промыть их губкой не удается. Это зазоры, мелкие элементы. Те же обозначения X5 — в них непременно набивается грязь, — поясняет Евгений.

У Mercedes пыльно будет вокруг лучиков, у Renault — внутри ромба, а представьте эмблему Audi — четыре кольца, и в каждом может быть нечисто. Кто-то не заметит, а перфекционисты ехать не смогут: эмблема — это же лицо машины! На автомойке стараются угодить всем, в том числе отъявленным перфекционистам. Вот и работают с кистью в руках, что напоминает изобразительное искусство.









Не удивительно, что второй этап — более длительный и трудоемкий по сравнению с первым. Завершается он традиционным душем.

Самое грязное место в авто

По телику сказали, что самое грязное место — под ободком унитаза. Но это в доме. А где грязнее всего в авто?

— Почти всегда грязно в районе педалей и подножки: на многих мойках там вообще не моют. Если машина на «механике», то грязь скапливается в кулисе, — отметил Евгений.





Ох уж эта кулиса! Шерлок Холмс, заглянув туда, с легкостью скажет, что вы едите, что курите и какой образ жизни ведете. Так что не подставляйтесь, напомните на мойке, чтобы прибрались и там тоже.

Также, как нам рассказали, всякая всячина собирается под сиденьями. Знаете, это когда в щель между креслом и дверью завалился пончик, вы попробовали достать, но чуть сами не застряли, и такие: «Ай, вечером достану!» Вечером забыли, и пончик катался с вами последние полгода.









Теперь пройдемся снаружи.

— Самая грязная часть — это выхлоп. Многие его просто игнорируют, а между тем в новых авто часто устанавливают хромированные насадки или фальшнасадки. От кокса хром быстро чернеет, перестает блестеть. Привести его в исходное состояние можно, но сложно — лучше не запускать и мыть почаще. Но только не высокощелочными шампунями — они еще быстрее «убьют» весь хром на машине, — предупреждают на автомойке.

Другое дело — диски. Они на виду, и многие автовладельцы с сожалением отмечают, что эти элементы со временем желтеют и решительно не понятно, что со всем этим делать: то ли красить, то ли сразу менять на новые. Но проблема решается довольно просто.

— Диски отбеливаются, вся желтизна довольно легко удаляется химией. Многие удивляются, видя результат, будто это какая-то магия. Не понимаю, откуда возник слух, что желтизну уже не вывести, что это лак так запекается — все это ерунда полнейшая, — со смехом говорит Евгений.





Зачем машине средство от насекомых?

Реально ли оборудовать что-то похожее на профессиональную мойку в домашних условиях? В принципе, да. Важно своими силами ухаживать за автомобилем, но нужно понимать, что это потребует определенных усилий. Это раньше для того, чтобы прослыть знатным мойдодыром, достаточно было ведра с мыльной водичкой и губки не первой свежести. Сегодня представление о качественном мытье машины изменилось в корне.





Во-первых, нужна площадь, где мыть. Во дворе, на парковке многоквартирного дома — не вариант абсолютно. Второе: с аппаратом высокого давления проблем, скорее всего, не возникнет, благо на рынке представлен самый широкий спектр моделей любой мощности и функционала. А вот над созданием правильной коллекции автомобильной химии придется попотеть.

— Для всего сегодня есть своя химия, которая лучше всего справится с конкретной специфической задачей. Для резины (чернения, консервации) — отдельная, для стекол — отдельная, для пластика — отдельная. Закупить весь набор себе в гараж? Можно, если видите в этом смысл. По средним подсчетам, базовый комплекс — это по меньшей мере семь различных средств, — предупреждает Евгений.





Кстати, помните, как раньше очищали машину от налипшей мошкары после летнего загородного путешествия? В лучшем случае делали повышенную концентрацию шампуня, и вроде бы это даже срабатывало. Сегодня у крупных производителей есть специальное средство и от мошкары, и от всех прочих явлений и случайностей.

— У меня есть опыт в этом деле, дома имеется все необходимое, есть даже где мыть. При этом если на автомойке на самый полный комплекс работ уйдет час времени, то самостоятельно мне придется потратить все три. Если летним днем в удовольствие самому помыть свою машину на свежем воздухе — почему нет, — говорит собеседник.





Правильная мойка. Этап третий

Снова мы отвлеклись, а BMW между тем вот-вот закончит сезонную чистку. Третий этап — он тоже очень быстрый: на кузов распыляют жидкий воск, после чего, убрав излишки, все как следует просушивают.

Но прежде чем наносить воск, с автомобиля нужно сбить всю пену, не забыв в том числе о проемах. Проемы для мойщика — это всегда отдельная история. Потому что добраться туда сложно, но это если мыть. А грязь туда проникает все равно. Грязь вообще очень хорошо умеет проникать туда, откуда ее труднее выковырять.

— Открываются двери, все вымывается из-под уплотнительных резинок. Если что-то останется, то во время сушки это будет заметно, — описывает происходящее директор автомойки. — Одновременно проводится уборка салона.









Жидкий воск наносится на уже вымытый кузов. Это консервант, который создает тонкую пленку, защищающую лакокрасочное покрытие. Пленка будет выполнять роль антистатика и гидрофоба: грязь, реагенты с дороги — все это будет оставаться на ней, а не на кузове.

— Всевозможных вариантов защиты, консервации сейчас превеликое множество. Есть твердый воск, гидрополимеры, керамика, жидкое стекло — все зависит от желания заказчика. Например, твердый воск наносится как полироль: вещество растирается микрофиброй и подсыхает. Такой защиты, как правило, хватает месяца на три, а керамики, для сравнения, хватит и на год, но стоимость соответствующая. Мыть машину по-прежнему можно раз в неделю или даже реже — кузов-то защищен. Причем процесс мойки значительно упростится, — рассказывает Евгений.

Финальная процедура — это сушка автомобиля. Труднодоступные места продуваются сжатым воздухом — это самый эффективный способ убрать оттуда влагу.

— Здесь тоже есть свои нюансы. Например, при продувке лучше держать наготове микрофибру — если что-то выдулось вместе с водой, можно сразу это подобрать, — говорит специалист.





И вот наступает тот самый момент. Двери автомобиля закрываются, происходит финальная сушка кузова. Через несколько мгновений машину отпустят в свет — она готова.

Что сложнее отмыть: Ferrari или Geländewagen?

Принципы качественной мойки не меняются в зависимости от марки автомобиля или типа кузова: специалист отмоет все, да и сами вы отмоете, если возникнет необходимость. Но специфика все же есть, причем довольно неожиданная.

— Если уж сравнивать, то трудновато моется «Гелендваген». У него много зон, куда трудно долезть губкой, а из-за квадратной формы кузова машину труднее сушить. С более обтекаемых авто вода уходит легче, а на «гелике» литра на два-три точно больше остается, приходится убирать, — улыбаясь, говорит Евгений.

Но никакой «гелик» не сравнится с особо запущенными случаями, когда и без того сложная ситуация усугубляется неверными первоначальными действиями.

— Одни из самых трудных — это машины, которые были закатаны в пленку. Помню, пригоняли авто: после покупки владелец сразу покрыл его бронированной пленкой, которую через 5 лет нужно было снимать. А он проездил с ней все 8. И когда те же специалисты, которые ее клеили, стали эту пленку снимать, то она отошла, а весь клей остался на кузове. И это было очень большой проблемой. Его пытались счищать чем попало, вплоть до растворителей, что просто губительно для лакокрасочного покрытия. Нам машину привезли для глубокого восстановления, и это было непросто, — рассказал собеседник уже без тени улыбки.





А белая машина грязнится быстрее?

— Давайте расставим точки над «i». Белые машины быстрее грязнятся?

— Нет, самая грязная машина — черная. Потому что на ней любая пылинка видна. Был у меня черный автомобиль — доходило до того, что мыл его каждый день. Серьезно: чуть ветерок подул — и как-то уже все не то, — снова смеется Евгений. — Белые, серые авто — с ними существенно легче.





На мойке между тем непрерывным конвейером перемещаются автомобили, работа не прекращается.

— Другое дело — металлические вкрапления, которые то и дело появляются на кузове. Как правило, это металлическая пыль от тормозных колодок или окалины — последствия так называемых индустриальных осадков. Вот такой ржавый налет хорошо виден на светлом кузове. И он представляет серьезную опасность: если ничего не делать, то на месте вкрапления со временем появится «жучок». Вариант спасения есть — комплексная чистка ЛКП. Все вычищается, обезжиривается, после чего кузов покрывается защитным консервантом, тем же воском хотя бы, — говорит Евгений, будто рецепт выписывает.

О других тонкостях ухода за автомобилем читайте в следующих выпусках проекта «Помой меня!» .





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