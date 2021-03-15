Моя бабушка говорит: «Жена должна быть в постели любовницей, на кухне - другом»

Источник материала: Tut.by

— Мне встать или сидя будете щелкать? — спрашивает Нина Васильевна у фотографа. — Я всю жизнь на каблуках: хочу казаться выше. К тому же, каблук — это женственно. Всегда любила наряжаться, краситься — модница.

Нине Васильевне Гынкул — 84 года. Она более 50 лет отработала медицинской сестрой в поликлиниках, больницах и детских садах Минска. Нина Васильевна вырастила двух дочерей, двух внуков, сейчас присматривает за правнуком: «Судьба моя непростая. Но жалеть не о чем: все мое».

В проекте LADY.TUT.BY «Моя бабушка говорит…» мы рассказываем про женщин, чьи истории хочется сохранить. Если вы хотите, чтобы в следующем материале мы рассказали о вашей бабушке, напишите по адресу ekaterina. ohrimenko@tutby.com.





«Немцы приказали маме, чтобы смотрела за нами, иначе „пух-пух“ и капут»

— Я родилась деревне Драгунск. На Гомельщине люди — трудяги. «Лаптежниками-топтежниками» называю их. В семье из тринадцати детей выкарабкались лишь восемь. Умирали от простуды, пневмонии, коклюша. Тогда не было ни антибиотиков, ни медицины нормальной. Я — восьмой ребенок, у меня одна сестра, остальные братья.

Во время Великой отечественной войны немцы оборудовали в нашем доме штаб. В двух комнатах жили мы, в остальных — заседали они. Папа, строитель, смастерил им кровати, а я, дите, вместе с мамой убирали за всеми. Вырыл папка и подкоп. Он начинался под большим кустом жасмина в огороде и вел до самой печки. Мамка через этот «тоннель» брата Ваньку-солдата подкармливала по ночам.

Я злила немцев. Они ходили в соседний дом заниматься Азбукой Морзе, а дверь в свою комнату оставляли открытой. Я заскочу туда и давай их приемник крутить. Фрицы слышали, думали, что партизаны, и бежали со всех ног обратно в штаб. Они постоянно пили спирт из маленьких рюмок. Помню, спрятали с братцем их рюмочку за икону и притворились, что спим. Ой, как немцы меня за нос трясли, но рюмку так и не нашли. Приказали маме, чтобы смотрела за нами, иначе «пух-пух» и капут.

Во дворе было три немецких кухни, где работали наши люди. Фашисты резали соседских куриц, коров, нашу — не трогали, потому что кормились с нее.

Фрицы, когда уходили, баню, что сами отстроили, спалили. А вместе с баней сгорели и скирды пшеницы. Собачка Дружок не пускал немцев туда, лаял сильно, они его застрелили. Я так плакала.

После папа сделал новую баню — он строго следил за чистотой. Раз в неделю каждый нес свою постель на прожарку в баню. Соседи, которые хотели у нас ополоснуться, приносили свои дрова. Мылись всегда после нас.

«Папа хотел, чтобы все были грамотными»





— После войны мы голодали. Помню, как в сапогах резиновых по полю гнилую картошку искала. Мама толкла ее в ступе. Отходы зерна (другого не было) перемалывала и получившуюся муку добавляла в картошку. Из этой смеси пекла оладушки. У нас была одна коровка, худая, молока давала мало: мы на ней огород пахали. Хлеб я только в школе и увидела.

Учиться мне очень нравилось — хотела быть, как старшая сестра Зинаида. Она с отличием закончила БГУ, вернулась в деревню и стала директором школы. Из восьми детей в нашей семье — четверо получили высшее образование. Папа хотел, чтобы все были грамотными. Даже маму заставил в вечернюю школу пойти. Помню такую «картину»: на столе горит керосиновая лампа, мама чистит картошку, а рядом букварь лежит.

«Я медсестрой до 73 лет работала и еще хотела»

— После 10 классов поехала к брату Диме в Минск, он уже там работал. Помню, что радио включала на всю катушку: раньше не слыхала его, мне так нравилось! А сосед, коллега Димы моего, терпел, боялся что-то брату про меня сказать. В общем, в столицу я попала малолеткой, но красивой и боевой.

— Бабушка, рассказывай дальше. А твоих историй на три книги хватит, — окликает Нину Васильевну внучка Янина.







— Я пять лет проработала на Минском инструментальном заводе контролером по качеству. Трудилась по восемь часов в день. Работа тяжелая, в цеху холодно. Имела пятый разряд, могла пойти мастером, но мечтала о медицине.

Два года отучилась в Минском медицинском училище № 1 (сейчас — Минский государственный медицинский колледж — Прим. редакции). Хотела поступить на зубного врача, но не справилась с сочинением. На медсестер был недобор, сюда легко прошла.

Свою первую операцию ассистировала главному врачу 1-ой клинической больницы Минска. (С 1952 по 1971 главным врачом 1-ой городской клинической больницы Минска был заслуженный врач БССР Герой Социалистического Труда Шуба Александр Иванович, — Прим. редакции). Спасали женщину: в нее выстрелил муж, пуля застряла в хребте. Операция длилась шесть часов. Когда закончили, хирург, весь мокрый от пота, сказал: «Меня и ее, — указал на меня, — сейчас в бочку со льдом». Это он так меня похвалил. Мне нравилась хирургия. Думала: «Я маленькая, буду на подставочке стоять, чтобы до операционного стола доставать».

Одно время работала медсестрой в поликлинике и обслуживала участок, где жили доценты, ассистенты Белорусского политехнического института (Сейчас — Белорусский национальный технический университет (БНТУ) — Прим. Редакции). Они говорили: «Ниночка, одно ваше слово — и вы в мединституте». Но я отказалась: это же надо было только учиться, работу бросить. А жить за что? Я уже тогда сама снимала комнатку. Еще хотела братьям младшим помочь. У родителей просить стыдно, да и нечего особо.

К доцентам я ходила при полном параде. Если, не дай Бог, затяжка на чулках — куплю за последние деньги новые, но не опозорюсь. У меня в медицинской сумке всегда был порядок. Раньше медсестра на выезде делала все: и трофические язвы обрабатывала, и внутривенные инъекции делала, и пиявки на сосцевидные отростки ставила. (Гирудотерапия — это применение медицинских пиявок с лечебной и профилактической целью — Прим. редакции). У бабушек руки опухшие, вену нащупать сложно, но я всегда попадала.





— Бабуля Нина хорошая медсестра. Полгода назад сосед в алкогольном опьянении рассек бровь, она зашила ее домашними нитками — все срослось, — добавляет Янина.

— В детских садах все питание было на мне, я сама меню разрабатывала. Янка, покажи мою медаль «Ветеран труда», — обращается к внучке Нина Васильевна. — Последние годы трудилась медсестрой в Социально-педагогическом центре с приютом Первомайского района. Я работала до 73 лет и еще хотела. Но сказали, что пора и честь знать.

«Костя в ЗАГС затащил обманом: «Возьми паспорт — пойдем в музей»





— Со своим будущем мужем Константином бабушка познакомилась в 30 лет. Он за ее красивыми ножками погнался. Так было? — спрашивает Янина.

— Я была стройненькая, выточенная. Считалось тогда, что красивая, — смущается. — Кавалеров много, долго выбирала. По мне млел врач из нашей деревни. Пришел свататься: посадила его в сарае, дала проигрыватель. Хотела вкусных яблок ему принести, а по дороге босоножки порвала. Стыдно было в таком виде возвращаться. Дура. Он обиделся. Вот так наши дорожки разошлись.

Был шофер дальнего следования — ничего. Только ходил в трико, где коленки постоянно вытягивались. Сестре это не понравилось — она мне советовала, «кого брать».

С Костей мы познакомились около общежития Института физкультуры БССР (сейчас — БГУФК — Прим. редакции), он там учился. Мой будущий муж стоял на дороге: собирались ехать с ребятами на озеро и хотел девок захватить с собой для «этого дела». А как увидел меня — обо всем забыл. Я была модная, мне сестра сумочку желтую из Польши привезла.

Костя — молдаванин, разговорчивый, анекдотный, на два года меня старше. На момент нашего знакомства был кандидатом в мастера спорта СССР по тяжелой атлетике. Сильный, накаченный. А какие серенады под окном пел!



Фото из личного архива героини.

Костя затащил меня в ЗАГС обманом. Говорит: «Возьми паспорт — пойдем в музей». А привел в ЗАГС. Я не хотела замуж, было только четвертое свидание. Костя стал отбирать сумочку, чтобы взять паспорт. А в сумочке — шиньон (накладные волосы — Прим. редакции). Я так боялась, что он это увидит, стеснялась. Проще было отдать паспорт. Так мы подали заявление.

Свадьбу отгуляли в Минске. Платье — гипюровое, по фигуре — до сих пор храню.

«Не дай Бог лишишься девственности до свадьбы, я тебя в сарае повешу и сам повешусь»





— С разницей в четыре года у нас родились дочки Оксана и Татьяна. Сегодня старшая дочь — магистр филологических наук, младшая — музыкант, дирижер академического хора.

Девочки в детстве всегда были заняты. Гимнастика, рисование, шитье и вязание — все попробовали. Обязательно водила их в театр. Детям надо показывать искусство! Каждые выходные мы сдавали бутылки и шли в кино, обязательно — с мороженым. Я растила не просто девочек, а леди. Леди — это культура, образованность, воспитанность. Леди должна одеваться красиво, в меру модно.

— Вот бабушкина косметичка, чего тут только нет, — показывает Янина.

— Не надо, это же рабочая косметичка, в сумке валяется. А есть еще парадно-выходная, — улыбается Нина Васильевна. — В рабочей — ножнички, пилочка, гигиеническая помадка, карандаш для бровей, кремик. Все ношу с собой, мало ли.

— С Костей мы прожили лет семь, я подала на развод, — продолжает собеседница. — Он стал пить, как выполнил мастера. Замачивал «победу» каждый день. А художник ведь был шикарный!

— Дедушка работал учителем физкультуры и рисования в школе № 122 Минска, где учились моя мама и тетя. Там до сих пор сохранились его картины, — добавляет Янина.

— Наверное, я, как женщина, могла что-то сделать, чтобы спасти Костю. Мужик хотел сильной любви, а я была жесткая. Надо было его восхвалять и ласкать, а я — серьезная. Меня так воспитали. Папа в юности пригрозил: «Не дай Бог лишишься девственности до свадьбы, я тебя в сарае повешу и сам повешусь». Я вышла замуж невинной. Хоть и 30 лет было. Это кто бы сейчас до такого возраста дожил!

Если бы Костя меня не бил, просто пил, я бы его не бросила. Себя виновачу. Помню, стираю, убираю, он: «Слушай, я у тебя мебель что ли?». Это значит домашние дела бросай и к мужу беги. А я специально не иду, жду, пока уснет. Была темпераментной, любила, но не показывала этого. Делала вид, что строгая. Жена должна быть в постели любовницей, на кухне — другом. По-другому ничего в семейном жизни не получится.

— Бабушка с дедушкой разменяли квартиру на однушку и двушку, после дед уехал во Львов, — помогает рассказывать Янина. — Дедушка умер в 40 лет: сломал шейку бедра, были осложнения после операции. Он помогал детям финансово, пока работал.

— После Кости ухажеров хватало, но замуж ни за кого не пошла. Был, например, доцент, защитился на детской хирургии, дачу в Раубичах имел. Но жадный до ужаса! Никогда конфетки детям не принес, а коньяк всегда за пазухой держал. Я долгое время комнату в квартире сдавала. Многие мои кавалеры заглядывались на молоденьких квартиранток. А когда майора привела, он на старшую дочку глаз положил. И я решила жить одна.





***

— Мне нравится, что у молодых сейчас есть телефоны, интернет. Друзей на другом конце света можно найти. Мне это тоже интересно, внуки помогают разобраться. Но живую гутарку ничем не заменишь. Согласны? — провожает нас Нина Васильевна. — Что сказать напоследок? Честно трудитесь и всегда оставайтесь леди.