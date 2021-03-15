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Адвоката Зикрацкого, защищающего многих журналистов, вызывают на переаттестацию

15.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Юриста, защищающего многих белорусских журналистов, вызывают на переаттестацию, которая пройдет 24 марта, сообщает TUT.BY.

Адвоката Зикрацкого, защищающего многих журналистов, вызывают на переаттестацию

Фото Facebook

Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов, специализирующийся на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности.

В последний год Зикрацкий также участвует на стороне защиты в политически мотивированных делах, он защищает многих белорусских журналистов, которые проходят по административным и уголовным делам. Зикрацкий защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку Белсат Екатерину Андрееву (Бахвалову), также он адвокат сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.

Предыдущий раз Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности проводила внеочередную аттестацию адвокатов 4 марта. Как сообщило Министерство юстиции, из семи адвокатов аттестацию прошел лишь один.

— Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд моих комментариев в СМИ. Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении мной своих профессиональных обязанностей. В связи с этим Министерство юстиции инициирует внеочередную аттестацию, чтобы определить возможность дальнейшего выполнения мной своих профессиональных обязанностей, — рассказал TUT.BY Сергей Зикрацкий.

Давление на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началось после президентских выборов в августе 2020 года.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон.

Без лицензии может остаться Владимир Созончук, который защищает политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

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«Основанием для вызова на переаттестацию стал ряд моих комментариев в СМИ».
 
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