Фанаты становятся политзаключенными: за что их преследуют

Источник материала: Салiдарнасць

Футбольные фанаты объявили из разных регионов бойкот чемпионату Беларуси. «Салідарнасць» рассказывает, в чем причины их громкого решения и как это скажется на матчах.

Что случилось?

Накануне футбольного чемпионата, стартовавшего 12 марта, фанаты белорусских клубов стали один объявлять о бойкоте матчей. География впечатляет: с подобными заявлениями уже выступили фанаты борисовского БАТЭ, солигорского «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», гродненского «Немана», «Минска», жодинского «Торпедо-БелАЗ», могилевского «Днепра», микашевичского «Гранита»… Как нетрудно догадаться, дело в политической ситуации в стране.

– Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями, — написали фанаты брестского «Динамо».

– Мы не имеем никакого права забывать о тех, кто отдал свою жизнь и свободу за свободную Беларусь. Наша совесть остается с народом! – заявляют фанаты «Слуцка».

– Пакуль у Беларусі будуць асуджваць, збіваць ды забіваць людзей за ўласныя меркаванні, фан-рухамі Тарпеда Жодзіна ды Тарпеда Менску было вырашана спыніць актыўную падтрымку клубу. Салідарныя з Аляксандрай Герасіменяй, Надзеяй Астапчук, Васілём Хамутоўскім, Аленай Леўчанка, Мікітам Мешчэраковым, Аляксандрай Раманоўскай і многімі многімі іншымі смелымі беларускімі спартоўцамі. Разам да перамогі! – это цитата из заявления фанатов автозаводских команд.

– Бойкот продолжается, господа фанаты. Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране – резюмирует группа «Паўночная Сталіца» из Витебска.

Как это скажется на футбольных матчах?





В отличие от обычных болельщиков фанаты – организованные группы поддержки, активно поддерживающие свои клубы. Это они скандирует кричалки на стадионах, проводят там перфомансы, в том числе с пиротехникой.

В Беларуси при отсутствии фанатов на трибунах во время матча зачастую стоит почти полная тишина. Что, безусловно, сказывается как на стадионной атмосфере, так и на настрое команд.

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский заявил в свежем выпуске программы ЧестнОК :

– Когда я (в прошлом) играл против БАТЭ и на трибуне был фан-сектор, было очень тяжело. Когда они начинали шуметь, начинали гнать команду, команды немножко ломались, честно скажу. Я бы очень хотел, чтобы была эта поддержка, но на данный момент как есть. Я сожалею, что их нет с нами рядом.

В то же время вратарь борисовчан Антон Чичкан на днях разделил позицию фанатов: ««Я понимаю их, полностью поддерживаю». Многие футболисты придерживаются аналогичного мнения.

В результате бойкота ни один из матчей первого тура чемпионата-2021 не собрал даже 1000 зрителей.

Репрессии по отношению к фанатам: что имелось в виду?

В заявлении фанатов разных клубов упоминается о репрессиях по отношении к их соратникам. Как и другие категории населения, представители фанатских движений принимали активное участие в протестах против фальсификации результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

При этом фанаты сильно выделялись на фоне других протестующих. Их субкультура известна высоким уровнем самоорганизации и физической подготовки.

Во время уличных акций были зафиксированы многочисленные случаи, когда фанаты давали отпор силовикам и применяли физическую силу. Как следствие, часть их них оказалась за решеткой, а некоторые уже получили уголовные сроки.

Вот несколько примеров. В Бресте в конце прошлого года за сопротивление милиции к трем с половиной годам лишения свободы приговорили фаната Александра Бабича. В Борисове к аналогичному сроку и по аналогичному обвинению приговорили Евгения Петраченко.

В Пинске арестованы и ждут суда Олег Рубец и Даниил Богнат, в Минске – Виталий Шишлов, Тамаз и Тимур Пипиевы.

Часть из этих фанатов правозащитники уже признали политзаключенными.

Также не стоит забывать о судьбе фаната Никиты Кривцова. Вечером 9 августа он стоял в Молодечно перед силовиками с бело-красно-белым флагом, а через две недели его нашли мертвым в лесу на окраине Минска. Официальная версия – суицид. Но многие друзья Никиты в ее не верят.

Как власти относятся к фанатам и что говорят о них?

Отношения футбольных фанатов и силовиков всегда были очень непростыми. Cотрудники ОМОНа во время матчей следят за болельщиками и пытаются применить против них силу при малейшем поводе.

Кроме того, после военного вмешательства России в украинские события в 2014 году белорусские фанаты проводили акции солидарности в поддержку украинских коллег, за что также подвергались преследованиям.

После начала массовых протестов в прошлом году силовики называли фанатов радикальной силой.

– Анархисты, футбольные фанаты – абсолютно точно одни из самых активных участников субботних и воскресных протестов. Им не так важно, за что выступать, главное – против, – утверждал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

На активность фанатов обращали внимание заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич и на тот момент начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Несмотря на столь пристальное внимание со стороны силовиков, акции протеста на стадионах не прекращаются. На недавнем матче за Суперкубок Беларуси по футболу даже в отсутствии фан-секторов болельщики скандировали: «Уходи!»…