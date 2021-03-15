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У православных начался Великий пост: что нельзя есть и делать
Источник материала: Навiны
В преддверии одного из самых главных христианских праздников — Пасхи — у православных верующих начался Великий пост.
Это — образ сорокадневного пощения Христа в пустыне перед выходом на свое проповедническое служение. Пост длится семь недель.
Как отмечают церковники, пост — это «всего лишь маленькое доказательство, проверка истинности и силы веры».
Кому разрешено не поститься
Священники отмечают, что, если говорить о посте как о воздержании от определенных видов пищи, то не каждому православному пост вменяется в обязанность.
Так, в частности, не должен поститься ребенок, больной человек, если назначения лечащего врача предписывают вкушение скоромного, не нужно поститься беременным и кормящим женщинам.
Однако, подчеркивают в церкви, главное в Великом посте — чистота духовная. Меру в период поста следует соблюдать во всем. Глубинная сущность поста в том, чтобы «человек возвысился нравственно, очистил свою душу, проникся любовью и милосердием к окружающим».
И все же для многих пост, в первую очередь, связан с питанием.
Что можно есть
По словам священнослужителей, радость и святость от приема пищи можно почувствовать и в пост — сделайте свою еду простой, но разнообразной.
В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Поэтому следует отдать предпочтение еде, приготовленной на паровой бане или в гриле.
На что наложено табу
Этот раздел, наверное, наиболее интересен особенно тем, кто впервые собирается ограничить себя во время поста. Итак, под запретом находятся:
Что нельзя делать
Как сказано выше, пост — это время духовного очищения, а поэтому только соблюдением правильного питания не обойтись. Необходимо и вести себя соответствующе.
Кроме запрета алкоголя необходимо максимально сократить участие в развлекательных мероприятиях, а также светские выходы.
Нельзя венчаться, рекомендуется супружеская сдержанность. Следует избегать раздражительности, оскорблений, злобы, а также осуждения.
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В преддверии одного из самых главных христианских праздников — Пасхи — у православных верующих начался Великий пост.
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