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В Мьянме введено военное положение в двух районах Янгона

15.03.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Захватившая власть в Мьянме военная хунта после протестов в воскресенье, 14 марта, ввела военное положение в двух районах крупнейшего города страны Янгона.

Командующий регионом Янгон получает соответствующие полномочия, чтобы "более эффективно поддерживать безопасность, а также обеспечивать законность и спокойствие", говорится в заявлении путчистов, зачитанном по государственному телевидению.

Особые полномочия касаются районов Хлайнтайа и Швепита, находящихся в Северном округе мегаполиса. Ранее в тот же день силовики убили в районе Хлайнтайа не менее 15 демонстрантов. Общее число убитых во время протестов в Мьянме с момента госпереворота в начале февраля превысило 120 человек, передает DW.

Организация Объединенных Наций резко осудила насилие против протестующих в Мьянме, призвав усилить международную поддержку демонстрантов. "Международное сообщество, в том числе региональные деятели, должны объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы и его стремлением к демократии", - заявила спецпосланник ООН по странам Юго-Восточной Азии Кристине Шранер Бургенер.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, заявив о фальсификации результатов голосования парламентских выборов, прошедших в стране в ноябре 2020 года. В стране было введено чрезвычайное положение сроком на один год.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Евросоюз готовит санкции против компаний в Мьянме, управлением которыми занимается военная хунта, США уже ввели штрафные меры против хунты.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

 
 
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Захватившая власть в Мьянме военная хунта после протестов в воскресенье, 14 марта, ввела военное положение в двух районах крупнейшего города страны Янгона.
 
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