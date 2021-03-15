Тихановская призвала политзаключенных прекратить голодовку

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в воскресенье, 14 марта, призвала белорусских политзаключенных прекратить голодовку, объявленную ими в знак протеста против возбужденных против них уголовных дел.

В настоящее время голодовку объявили блогер Игорь Лосик, гродненский музыкант Игорь Банцер, а также член инициативной группы по выдвижению Тихановской в президенты Беларуси Дмитрий Фурманов.

"Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси", - написала Тихановкая в своем Telegram-канале.

При этом политик указала, что делает все возможное, чтобы освободить их и сотни других "запертых без вины" белорусов. По словам Тихановской, белорусские власти запрещают визиты в тюрьмы представителей дипмиссий и европейских послов, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях содержатся заключенные.

"Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры", - заявила оппозиционный политик.