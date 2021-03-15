Конец зиме

пишет Telegram-канал «Люстэрка ўлады». Завершились Масленичные гуляния, пришел конец холодам и снегопадам. Недаром, символом уходящих морозов и зимнего уныния становится сожженное чучело. Огонь обновляет. Эти аллегории в славянской традиции применимы и в наше время,Telegram-канал «Люстэрка ўлады».





Конец зимы означает для нашего народа новый этап борьбы за свои права. Прошлой весной мы начали понемногу разворачивать неповоротливую телегу власти. Уверены, с наступлением настоящей теплой весны с новой силой возобновятся массовые протесты и митинги.





У власти был почти целый год, чтобы попробовать исправить ситуацию. Народ каждый раз давал шанс этому режиму. Люди своими ногами голосовали – отдавали свои подписи за кандидатов. Народ простил власти отказ в регистрации Бабарико и Цепкало, народ не вышел с оружием на улицы после нечестных выборов, после гибели нескольких протестующих. Режим должен был осознать, что каждый раз может стать последним. Но режим не сделал ничего, чтобы хотя бы перебить негативную повестку. Напротив, скатился в клоунаду.





Политическое и социальное напряжение копилось долгие годы. Еще год назад мы писали, что в Беларуси нет даже намеков на объединяющие проекты, проекты для вовлечения молодежи в общественную жизнь. Это все не из-за того, что руководство страны страдает отсутствием креатива (судя по тому, что вещают из телевизоров по БТ, креатива даже стало с избытком, но не по делу), проектов нет потому, что как только молодежь или вообще народ начнет привлекаться к мало-мальски значимым вопросам, они ощутят свою силу влияния. А этого режим допустить не может и держит народ «в черном теле».





После Масленицы наступает пост – время аскезы, время для осмысления себя и своей веры, время для испытаний. И каждый год, после поста приходит Пасха, светлый праздник Воскресения. Эта весна точно принесет нам изменения, в наших руках и силах решить – какие это будут изменения.