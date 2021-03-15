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Завещание, брачный договор или внесение изменений в устав — 15 марта нотариусы будут консультировать бесплатно
Источник материала: Партизан
В День Конституции 15 марта нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса,
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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Завещание, брачный договор или внесение изменений в устав — 15 марта нотариусы будут консультировать бесплатно
В День Конституции 15 марта нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные...
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