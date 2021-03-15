Сегодня - День Конституции









Напомним, что белорусская Конституция гарантирует гражданам равенство прав, право на свободу мнений, собраний, запрещает монополию одной идеологии и т.п. В конце концов, Конституция определяет, что Беларусь - демократическое государство, в котором власть принадлежит народу.





Все происходящее сейчас доказывает, что все это - благие пожелания, на которые можно не обращать внимания, так как по выражению Александр Лукашенко, сейчас "не до законов".





Возможно, День Конституции в ее нынешнем в виде в Беларуси отмечается в последний раз, так как на конец этого-начало нынешнего года намечен референдум по ее изменению. Правда, будет ли новый вариант лучше, приблизит ли он белорусов к тем ценностям, которые заложены в Основном законе, сделает ли он белорусов людьми свободными и защищенными в своей стране -- большой вопрос.