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Сегодня - День Конституции

15.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впрочем, главный закон Беларуси теперь можно приравнять к Книге замечаний и предложений.



Напомним, что белорусская Конституция гарантирует гражданам равенство прав, право на свободу мнений, собраний, запрещает монополию одной идеологии и т.п. В конце концов, Конституция определяет, что Беларусь - демократическое государство, в котором власть принадлежит народу. 

Все происходящее сейчас доказывает, что все это - благие пожелания, на которые можно не обращать внимания, так как по выражению Александр Лукашенко, сейчас "не до законов". 

Возможно, День Конституции в ее нынешнем в виде в Беларуси отмечается в последний раз, так как на конец этого-начало нынешнего года намечен референдум по ее изменению. Правда, будет ли новый вариант лучше, приблизит ли он белорусов к тем ценностям, которые заложены в Основном законе, сделает ли он белорусов людьми свободными и защищенными в своей стране -- большой вопрос.   
 
 
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Впрочем, главный закон Беларуси теперь можно приравнять к Книге замечаний и предложений.
 
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