Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Он считает, что жест потерял силу









пишет Трибуна. В английском футболе перед каждой игрой команды, тренеры и судьи встают на колено – поддерживают движение Black Lives Matter,Трибуна.





Уже к осени в акции перестали участвовать некоторые клубы чемпионшипа и профессиональных дивизионов пониже, а к февралю созрел первый клуб, который открыто объявил об отказе вставать на одно колено. Это «Брентфорд» – один из претендентов на выход в АПЛ. Затем к отказу от жеста присоединился «Дерби» Уэйна Руни, который вместо этого выстроился командой и тренерским штабом в один ряд.





Похожие настроения в Премьер-лиге транслировал Уилфрид Заа. В подкасте On The Judy хавбек «Кристал Пэлас» заявил: «Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно! От меня постоянно ждут, что я поддержу BLM и буду говорить о расизме, чтобы потом сделать заголовок «Заа с нами». Просто так, для галочки.





Я не буду давать интервью на тему расизма, пока что-то не изменится. Все платформы видят, что люди создают фейковые аккаунты, чтобы оскорблять темнокожих, но ничего не делают. Не предлагайте мне приходить и говорить о вещах, которые не исправляются. Исправьте их!»





В феврале Заа продолжил выступать против жеста Каперника. «Я уже говорил, что считаю унизительным вставание на колено, потому что родители всегда мне говорили, что я должен гордиться тем, что черный, чтобы ни случилось, – передавал слова футболиста Sky Sports. – Поэтому я считаю, что должен стоять с высоко поднятой головой. Мы встаем на колено перед матчами, но иногда люди уже забывают, что мы должны это делать.



Чтобы не случилось недопонимания, Уилфрид предусмотрительно сделал заявление через своих менеджеров сразу после стартового свистка. «О моем решении стоять перед матчем было известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения. Лично я чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встаем мы на колено или просто стоим, некоторые из нас по-прежнему получают оскорбления.

Я знаю, что в АПЛ и других органах ведется работа по внедрению изменений, и я уважаю это. Я также полностью уважаю партнеров по команде и футболистов из других клубов, которые продолжают преклонять колени. Как обществу, считаю, нам надо поощрять лучшее образование в школах. Компании, работающие в социальных сетях, должны принимать более решительные меры против людей, которые оскорбляют других в интернете, а не только футболистов», – заявил Заа.

Главный тренер «Пэлас» Рой Ходжсон поддержал игрока: «Заа сделал заявление, которое не требует уточнений. Он объяснил причины. Уилфрид считает, что сила этого жеста потеряна, он стал частью повседневной жизни. Мы чувствовали, что он был абсолютно прав. Я буду очень удивлен, если в его адрес появятся какие-либо негативные комментарии. Если кого и беспокоят расизм, оскорбления и равные игровые условия, то это Уилфрид Заа. Он главное действующее лицо».

Похоже, не долго осталось до момента, когда от жеста откажется и первый клуб АПЛ.





Мы хотим придать этому какой-то смысл, но мне этого недостаточно. Я не собираюсь вставать на колено, не собираюсь наносить на спину надпись Black Lives Matter, потому что сейчас она воспринимается как мишень. Мы отстраняемся от остальных. Мы говорим о равенстве, но подобные вещи отстраняют нас и вообще не работают. Это моя позиция. Я считаю, что мы должны стоять с высоко поднятой головой».