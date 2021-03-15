Модель Victoria’s Secret и родственник Трампа впервые стали родителями

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская модель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер впервые стали родителями: радостная новость была опубликована в Instagram новоиспеченного отца.

Звезда показов Victoria's Secret и ее возлюбленный - родной брат мужа Иванки Трамп - впервые рассказали о том, что ждут малыша в октябре 2020 года. На протяжении девяти месяцев Карли, не стесняясь, демонстрировала свой растущий живот в модельных съемках и делилась кадрами в соцсетях.

Теперь же 28-летняя модель поприветствовала своего первенца вместе с мужем. Именно Джошуа Кушнер решил поделиться своим счастьем с фолловерами в соцсетях и опубликовал трогательный кадр с новорожденным.

"Добро пожаловать в наш мир", - подписал фотографию родственник Трампа.

И хотя пол и имя ребенка звезды так и не раскрыли, судя по синей шапочке на младенце, это может быть мальчик.

Напомним, что недавно родила и самая желанная женщина планеты - модель Эмили Ратаковски.

Читайте также:

Экс-супруга Абрамовича Даша Жукова родила ребенка

В сети раскрыли "тайну рождения" шестого ребенка Алека Болдуина

Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями