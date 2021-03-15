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Модель Victoria’s Secret и родственник Трампа впервые стали родителями
15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская модель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер впервые стали родителями: радостная новость была опубликована в Instagram новоиспеченного отца.
Звезда показов Victoria's Secret и ее возлюбленный - родной брат мужа Иванки Трамп - впервые рассказали о том, что ждут малыша в октябре 2020 года. На протяжении девяти месяцев Карли, не стесняясь, демонстрировала свой растущий живот в модельных съемках и делилась кадрами в соцсетях.
Теперь же 28-летняя модель поприветствовала своего первенца вместе с мужем. Именно Джошуа Кушнер решил поделиться своим счастьем с фолловерами в соцсетях и опубликовал трогательный кадр с новорожденным.
"Добро пожаловать в наш мир", - подписал фотографию родственник Трампа.
И хотя пол и имя ребенка звезды так и не раскрыли, судя по синей шапочке на младенце, это может быть мальчик.
Напомним, что недавно
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Звезда глянцевых изданий Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер познакомили фолловеров с малышом в своих соцсетях.
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