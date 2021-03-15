ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Модель Victoria’s Secret и родственник Трампа впервые стали родителями

15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская модель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер впервые стали родителями: радостная новость была опубликована в Instagram новоиспеченного отца.

Звезда показов Victoria's Secret и ее возлюбленный - родной брат мужа Иванки Трамп - впервые рассказали о том, что ждут малыша в октябре 2020 года. На протяжении девяти месяцев Карли, не стесняясь, демонстрировала свой растущий живот в модельных съемках и делилась кадрами в соцсетях.

Теперь же 28-летняя модель поприветствовала своего первенца вместе с мужем. Именно Джошуа Кушнер решил поделиться своим счастьем с фолловерами в соцсетях и опубликовал трогательный кадр с новорожденным.

"Добро пожаловать в наш мир", - подписал фотографию родственник Трампа.

И хотя пол и имя ребенка звезды так и не раскрыли, судя по синей шапочке на младенце, это может быть мальчик.

Напомним, что недавно родила и самая желанная женщина планеты - модель Эмили Ратаковски.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда глянцевых изданий Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер познакомили фолловеров с малышом в своих соцсетях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Носович: без грузов из Беларуси Литве придется продавать рельсы с молотка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by