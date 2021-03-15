Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Носович: без грузов из Беларуси Литве придется продавать рельсы с молотка

Судя по тем политическим тенденциям, которые продолжает демонстрировать Вильнюс, скоро Литва не будет зависеть и от транзита белорусских калийных удобрений, и других продуктов, которые пока еще идут из Беларуси на экспорт через Клайпедский порт, добавляет собеседник Sputnik.

"В этом отношении Литва, конечно, будет абсолютно независима от Беларуси, другой вопрос ― на какие деньги будут жить десятки тысяч литовцев ― работников Клайпедского порта и Литовской железной дороги, когда белорусских грузов не будет. Клайпеда в отличие от других портов Прибалтики держалась исключительно на белорусах", ― отметил аналитик.

По словам Носовича, что будет, когда из Клайпеды уйдут белорусы, можно наблюдать прямо сейчас на примере Латвии и Эстонии, что происходит с их железными дорогами и с портами Вентспилса, Риги и Таллинна после того, как оттуда ушли российские грузы.

"Латвийская железная дорога распродает сейчас свои рельсы и вагоны на металлолом, а Вильнюс со своей политикой в отношении Беларуси идет к тому, что через 5-6 лет и Литовская железная дорога будет распродавать рельсы с молотка", прогнозирует Носович.

Напомним, ранее стало известно, что перевалку белорусских нефтепродуктов с началом марта начали в Петербурге , также первые партии белорусского бензина с Мозырского НПЗ пришли для перевалки через порт Усть-Луга .

О переориентации торговых потоков из Беларуси с портов Прибалтики, в первую очередь, из Литвы на российское направление Александр Лукашенко заявлял еще осенью прошлого года. 19 февраля 2021 года Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ.

В соответствии с межправительственным документом предусмотрена перевалка более 9,8 миллиона тонн белорусских грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

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