ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Носович: без грузов из Беларуси Литве придется продавать рельсы с молотка

15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Носович: без грузов из Беларуси Литве придется продавать рельсы с молотка

Судя по тем политическим тенденциям, которые продолжает демонстрировать Вильнюс, скоро Литва не будет зависеть и от транзита белорусских калийных удобрений, и других продуктов, которые пока еще идут из Беларуси на экспорт через Клайпедский порт, добавляет собеседник Sputnik.

© Photo : Из личного архива Виталия Чернова
Эксперт перечислил издержки Беларуси при перевалке нефтепродуктов через РФ

"В этом отношении Литва, конечно, будет абсолютно независима от Беларуси, другой вопрос ― на какие деньги будут жить десятки тысяч литовцев ― работников Клайпедского порта и Литовской железной дороги, когда белорусских грузов не будет. Клайпеда в отличие от других портов Прибалтики держалась исключительно на белорусах", ― отметил аналитик.

По словам Носовича, что будет, когда из Клайпеды уйдут белорусы, можно наблюдать прямо сейчас на примере Латвии и Эстонии, что происходит с их железными дорогами и с портами Вентспилса, Риги и Таллинна после того, как оттуда ушли российские грузы.

"Латвийская железная дорога распродает сейчас свои рельсы и вагоны на металлолом, а Вильнюс со своей политикой в отношении Беларуси идет к тому, что через 5-6 лет и Литовская железная дорога будет распродавать рельсы с молотка", прогнозирует Носович.

Напомним, ранее стало известно, что перевалку белорусских нефтепродуктов с началом марта начали в Петербурге, также первые партии белорусского бензина с Мозырского НПЗ пришли для перевалки через порт Усть-Луга.

© Sputnik Александр Кривошеев
Колташов назвал главную выгоду для Беларуси при перевалке грузов через РФ

О переориентации торговых потоков из Беларуси с портов Прибалтики, в первую очередь, из Литвы на российское направление Александр Лукашенко заявлял еще осенью прошлого года. 19 февраля 2021 года Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ.

В соответствии с межправительственным документом предусмотрена перевалка более 9,8 миллиона тонн белорусских грузов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва теперь не зависит не только от белорусских нефтепродуктов, но и от денег, которые давал этот транзит, рассуждает политический аналитик Александр Носович и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мьянме введено военное положение в двух районах Янгона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by