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Беларусь и Россия проведут тренировку ВВС и ПВО
15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар ― Sputnik. С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что в марте 2021 года состоятся
Также 15 марта на полигоне Мулино в Нижегородской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Штабной формат учений
Совместной штабной тренировкой, которая стартует завтра, будет руководить командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игорь Голуб.
"В ходе СШТ будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.
Участвовать в тренировке также будут должностные лица соединений и воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и оперативная группа российского министерства обороны.
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