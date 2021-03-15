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Беларусь и Россия проведут тренировку ВВС и ПВО

15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар ― Sputnik. С 16 по 18 марта в ВВС и войсках ПВО пройдет совместная штабная тренировка, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что в марте 2021 года состоятся совместные учения десантников из Беларуси и России. Бойцы спецназа отработают совместные действия по борьбе с диверсантами на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Могилевской.

Также 15 марта на полигоне Мулино в Нижегородской области начинаются совместные учения российской танковой бригады и военных из Беларуси. В ходе совместных маневров будут отработаны действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Штабной формат учений

Совместной штабной тренировкой, которая стартует завтра, будет руководить командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игорь Голуб.

"В ходе СШТ будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

Участвовать в тренировке также будут должностные лица соединений и воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и оперативная группа российского министерства обороны.

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Теги: Минск
 
 
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Военные двух стран в текущем месяце также проведут совместные учения десантников на полигонах Поливно и Осиповичский, а танкисты поучаствуют в совместных...
 
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