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Бейонсе, Билли Айлиш и не только: список победителей "Грэмми-2021"
15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В спортивном комплексе Лос-Анджелеса "Стейплс-центр" состоялась 63-я церемония вручения премии "Грэмми". Ведущим яркого шоу стал южноафриканский актер и шоумен Тревор Ноа. Само награждение 2021 года началась с блестящего выступления британского исполнителя Гарри Стайлза, после чего на сцене выступили певицы Дуа Липа и Тейлор Свифт, рэп-исполнительница Карди Би и другие музыканты.
Поп-дива Бейонсе стала рекордсменом премии, получив очередную награду: это 28-я статуэтка звезды в номинации "Лучшее r&b-выступление". Как же распределились другие награды в списке победителей "Грэмми-2021" - читайте в подборке Sputnik.
Музыкальная запись года: Billie Eilish - Everything I Wanted
Пластинка года: Taylor Swift- Folklore
Трек года: H.E.R: I Cant’t Breathe
Дебют года: Meghan Three Stallion
Видеоклип года: Beyonce, Blue Ivy, WizKid- Brown Skin Girl
Рэп-альбом года: Nas - King Disease
Дуэт года: Lady Gaga и Ariana Grande
Поп-выступление года: Harry Styles - Watermelon Sugar
Поп-альбом года: Dua Lipa - Future Nostalgia
Лучшее исполнение r&n’b - Beyonce - Black Parade
Лучшая r&n’b-пластинка - John Legend - Bigger Love
Рок-исполнение года: Fiona Apple - Shameika
Рок-композиция года: Brittany Howard - Stay High
Рок-альбом года: The Strokes - The New Abnormal
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