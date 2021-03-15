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Бейонсе, Билли Айлиш и не только: список победителей "Грэмми-2021"

15.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В спортивном комплексе Лос-Анджелеса "Стейплс-центр" состоялась 63-я церемония вручения премии "Грэмми". Ведущим яркого шоу стал южноафриканский актер и шоумен Тревор Ноа. Само награждение 2021 года началась с блестящего выступления британского исполнителя Гарри Стайлза, после чего на сцене выступили певицы Дуа Липа и Тейлор Свифт, рэп-исполнительница Карди Би и другие музыканты.

Поп-дива Бейонсе стала рекордсменом премии, получив очередную награду: это 28-я статуэтка звезды в номинации "Лучшее r&b-выступление". Как же распределились другие награды в списке победителей "Грэмми-2021"  - читайте в подборке Sputnik.

Музыкальная запись года: Billie Eilish - Everything I Wanted

Пластинка года: Taylor Swift- Folklore

Трек года: H.E.R: I Cant’t Breathe

Дебют года: Meghan Three Stallion

Видеоклип года: Beyonce, Blue Ivy, WizKid- Brown Skin Girl

Рэп-альбом года: Nas - King Disease

Дуэт года: Lady Gaga и Ariana Grande

Поп-выступление года: Harry Styles - Watermelon Sugar

Поп-альбом года: Dua Lipa - Future Nostalgia

Лучшее исполнение r&n’b - Beyonce - Black Parade

Лучшая r&n’b-пластинка - John Legend - Bigger Love

Рок-исполнение года: Fiona Apple - Shameika

Рок-композиция года: Brittany Howard - Stay High

Рок-альбом года: The Strokes - The New Abnormal

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