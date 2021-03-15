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Очевидцы: столкновение на трассе М1 закончилось крупным пожаром

15.03.2021 09:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Трасса M1, недалеко от Крупок, понедельник, 7 утра. Горит грузовик», — кратко описал ситуацию пользователь нашего форума Izmenoff. Наш читатель Александр утверждает, что проезжал там сегодня утром спустя примерно 10 минут после столкновения, был на месте еще до приезда спецслужб. Говорит, вся трасса в московском направлении была перекрыта.

«Авария произошла на участке трассы М1 между Крупками и Борисовом. Из того, что можно было разобрать в огне, сделал предположение, что столкнулись грузовик (до 5 тонн) и грузопассажирский бус, — рассказал Александр. — Остановился, увидел двух мужчин, наблюдавших за пожаром. Спросил, мол, вы из этих машин? Те ответили, что нет, по их словам, оттуда никто не вылез. Поэтому не исключаю, что есть жертвы».

«На дороге было скользко, — утверждает очевидец. — Я позвонил дорожникам в диспетчерскую. Состоялся примерно такой диалог:

— На 466-м километре М1 гололед, уже произошла серьезная авария.

— Нет, по нашим данным, все сухо.

— Как же сухо, если стою здесь, на месте ДТП, и вижу, что скользко?»

(будет дополнено)

 
 
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«Трасса M1, недалеко от Крупок, понедельник, 7 утра. Горит грузовик», — кратко описал ситуацию пользователь нашего форума Izmenoff. Наш читатель Александр утверждает,...
 
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