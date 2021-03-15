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Адвоката Сергея Зикрацкого отправляют на переаттестацию
Источник материала: Onliner
Адвокат Сергей Зикрацкий, который участвовал во многих судебных процессах по «протестным» делам, в том числе защищал журналистов, сообщил, что его вызывают на внеочередную аттестацию в Квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности. Заседание должно состояться 24 марта. Ранее подобные аттестации проводились в отношении семи белорусских адвокатов, прошел один.
«Комиссия будет определять возможность выполнения мной своих профессиональных обязанностей, поскольку, по мнению Министерства юстиции Республики Беларусь, имеются факты, свидетельствующие о моей недостаточной квалификации», — информирует Сергей Зикрацкий.
И подводит некоторые итоги. В адвокатуре он с апреля 2013 года. Число клиентов за это время — больше 2000. Проведено больше 280 гражданских и хозяйственных дел (примерно 3 в месяц).
«Думаете, основанием для вызова на внеочередную аттестацию стали жалобы моих клиентов? Нет. Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированные, а значит надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом, — уточняет Зикрацкий. — К слову, на прошлом заседании Квалификационной комиссии рассматривался вопрос о внеочередной аттестации 7 адвокатов. Тогда успешно ее прошел только один адвокат, еще трое прошли условно — им предстоит пройти аттестацию еще раз через 6 месяцев, еще трое адвокатов не прошли переаттестацию вовсе».
Тогда Минюст
Были, в частности, приняты решения о «неполном соответствии адвокатов Гороховик Д. С., Конновой С. В., Майсени Е. И. требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев при условии выполнения рекомендаций Квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатами повышения квалификации; о невозможности выполнения адвокатами Барташевичем А. В., Ётка Н. А. и Шинкаревич Е. В. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации. В ходе аттестации отдельные адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства».
Адвокатам рекомендовали постоянно совершенствовать профессиональный уровень «в целях оказания профессиональной юридической помощи своим клиентам, на которую они обоснованно рассчитывают».
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Адвокат Сергей Зикрацкий, который участвовал во многих судебных процессах по «протестным» делам, в том числе защищал журналистов, сообщил, что его вызывают на...
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