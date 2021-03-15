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Белорус Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

15.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорус Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

  • 15.03.2021, 9:13
Белорус Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ
фото: GettyImages/Mike Stobe

Белорусский хоккеист провел 23 матча и набрал 9 очков по системе «гол плюс пас».

"Нью-Джерси" в серии буллитов уступил "Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3, пишет "Прессбол".

Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне. Он провел на льду 19 минут 39 секунд (четвертый среди нападающих "Нью-Джерси), исполнил три броска, применил силовой прием, заблокировал один бросок и завершил поединок с показателем полезности "0". Кроме того, белорус спровоцировал на себе удаление в овертайме, которое "Девилз" реализовать не смогли.

В начале дополнительной пятиминутки защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан забросил, но гол был отменен из-за офсайда у Йеспера Братта.

Нью-Джерси — Айлендерс — 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Беллоуз (Ахо, Эберле, 4.18). 1:1 — Куокканен (Палмьери, Сиверсон, 5.12 — бол.). 1:2 — Нелсон (Ледди, Бэйли, 19.58). 2:2 — Шарангович (Суббан, Куликов, 16.04). 2:3 — Вальстрем (65.00 — решающий буллит).

"Айлендерс" добыли девятую победу подряд — это самая продолжительная удачная серия в НХЛ прямо сейчас. Команда из Нью-Йорка лидирует в Восточном дивизионе, набрав 42 очка в 29 матчах. "Нью-Джерси" занимает предпоследнее, седьмое, место в таблице (20 баллов в 25 встречах).

Шарангович в нынешней "регулярке" провел 23 матча, набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности "+3".

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Белорусский хоккеист провел 23 матча и набрал 9 очков по системе «гол плюс пас».
 
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