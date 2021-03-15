Источник материала: Хартия'97

Тень кризиса: какие сигналы посылает белорусский Нацбанк? 15.03.2021, 9:01

Фото: bymedia

Прорвать «линию обороны» регулятора могут в любой момент.

Нацбанк отказался повышать процентные ставки. С отменой графика заседаний неприятные для населения и бизнеса решения могут быть приняты внезапно, пишет сайт banki24.by .

12 марта Нацбанк опубликовал пресс-релиз о решениях по денежно-кредитной политике. Общее определение для принятых решений — повышение уровня неопределенности.

В пятницу НБРБ продлил бан на постоянно доступные операции на неопределенный срок. Это необходимо в рамках контроля за объемом денежной массы. Если этого не делать, инфляция очень быстро может стать двузначной и финансовая система вернется во времена Прокоповича-Ермаковой.

Решение по увеличению процентных ставок после бурных событий второй половины 2020 года перезрело. В РФ, где не было таких потрясений, уже рассматривают вопрос о повышении ставок для борьбы с ускорившейся инфляцией.

В связи с этим бессрочное закрытие окна постоянно доступной ликвидности стоит рассматривать как костыль. Этот костыль до поры до времени может сдерживать негатив от накачки экономики льготными кредитами.

Нацбанк как бы сигнализирует, что больше не контролирует ситуацию в той же степени, что раньше. Прорвать «линию обороны» регулятора могут в любой момент.

Через отказ о повышения ставок Нацбанк ограничил себя во влиянии на монетарную компоненту инфляции. Поэтому можно говорить, что Беларусь надолго распрощалась с низкой инфляцией в пределах 5%.

Единственное рациональное объяснение для неповышения ставок — это поддержка закредитованного госсектора. Вероятно, проблемные казенные предприятия не выдержат даже минимальный подъем процентов по долгам.

Объем денежной массы предполагается регулировать полностью вручную. Видимо, так Нацбанк до какого-то времени надеется купировать вбросы директивных рублей.

В ограничение инфляции в Беларуси не верит обычно оптимистично настроенный Евразийский банк развития. По свежему прогнозу ЕАБР «инфляция в марте может сохраниться несколько выше верхней границы прогнозного диапазона ЕАБР в 8–8,5% год к году и остаться выше 7% год к году на протяжении большей части 2021 г.».

Можно сказать, что в ЕАБР отрицают значимый позитивный эффект от пресловутого постановления Совмина № 100. Не исключено, что в пике цены на самые ходовые товары и услуги будут расти более чем на 10% год к году.

В целом заметно, что Нацбанк теряет ту операционную независимость, которая у него была до весны-лета 2020 года. В этом смысле интересно, как в апреле—июне действия НБРБ оценят рейтинговые агентства Fitch и S&P. Мера операционной независимости центрального банка довольно сильно влияет на суверенный рейтинг страны.

В свою очередь, суверенный кредитный рейтинг во многом определяет стоимость заимствований на внешних рынках. У Беларуси и без того низкий рейтинг «В» с негативным прогнозом от Fitch и S&P. Даже у воюющей Украины прогноз по рейтингу стабилен.

26 февраля глава Минфина сообщил, что Беларусь не рассматривает размещение еврооблигаций и планирует возвращение только на Московскую биржу. Второй транш российского госкредита в Минфине надеются получить до 1 июля.

В пятницу 12 марта на Франкфуртской бирже котировки белорусских евробондов с погашением в 2030 году опустились до 94,3% от номинала, с погашением в 2031 году — до 92,5%. Если так продолжится дальше, выход на рынок будет заблокирован без всяких санкций на госдолг Беларуси.

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