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Адвоката, который защищал журналисток «Белсата», хотят лишить лицензии за комментарии в СМИ

15.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Адвоката, который защищал журналисток «Белсата», хотят лишить лицензии за комментарии в СМИ

  • 15.03.2021, 8:59
Адвоката, который защищал журналисток «Белсата», хотят лишить лицензии за комментарии в СМИ
Дарья Чульцова (слева) и Екатерина Андреева
Фото: «Радыё Свабода»

Заседание назначено на 24 марта.

Сергея Зикрацкого вызывают на внеочередную аттестацию на заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Об этом адвокат написал в своем аккаунте в "Фейсбуке".

Заседание назначено на 24 марта. Причиной переаттестации стали высказывания Зикрацкого в СМИ.

"Думаете, основанием для вызова на внеочередную аттестацию стали жалобы моих клиентов? Нет. Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированные, а значит, надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом", — рассказал юрист.

Зикрацкий работает адвокатом с 2013 года. По его подсчетам, за это время он составил клиентам более 2000 актов (в среднем более 20 актов ежемесячно) и провел более 280 гражданских и хозяйственных дел (примерно 3 новых дела каждый месяц).

Сергей Зикрацкий защищает интересы задержанных сотрудников "Пресс-клуба", является адвокатом журналисток "Белсата" Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой.

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