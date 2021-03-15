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Адвоката, который защищал журналисток «Белсата», хотят лишить лицензии за комментарии в СМИ
Источник материала: Хартия'97
Адвоката, который защищал журналисток «Белсата», хотят лишить лицензии за комментарии в СМИ
Заседание назначено на 24 марта.
Сергея Зикрацкого вызывают на внеочередную аттестацию на заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Об этом адвокат написал в своем аккаунте в
Заседание назначено на 24 марта. Причиной переаттестации стали высказывания Зикрацкого в СМИ.
"Думаете, основанием для вызова на внеочередную аттестацию стали жалобы моих клиентов? Нет. Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированные, а значит, надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом", — рассказал юрист.
Зикрацкий работает адвокатом с 2013 года. По его подсчетам, за это время он составил клиентам более 2000 актов (в среднем более 20 актов ежемесячно) и провел более 280 гражданских и хозяйственных дел (примерно 3 новых дела каждый месяц).
Сергей Зикрацкий защищает интересы задержанных сотрудников "Пресс-клуба", является адвокатом журналисток "Белсата" Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой.
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Заседание назначено на 24 марта.
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