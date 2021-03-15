Источник материала: Хартия'97

Медики назвали три послеобеденные привычки, от которых стоит отказаться 1 15.03.2021, 8:47

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На первый взгляд они совершенно безобидные.

Три безобидные на первый взгляд послеобеденные привычки вредят пищеварению и могут оказать негативное воздействие на здоровье. Как пишет Wirtualna Polska , речь идет о сне после плотной трапезы, чаепитии и физической активности.

В частности, возможными негативными последствиями послеобеденного сна называются чувство тяжести, метеоризм и запор. В качестве альтернативы предлагается отдых с книгой или просмотр сериала.

Привычка постоянно пить чай сразу после обеда тоже является не самой здоровой, поскольку этот напиток может препятствовать усвоению некоторых веществ и минералов, например, железа, что неблагоприятно проявляется на здоровье людей, страдающих от анемии. Также чай способен затруднять переваривание белков и жиров. Поэтому рекомендуется пить этот напиток как минимум после часового перерыва. А обычный чай можно заменить травяным настоем, способствующим пищеварению. Для этого можно использовать мяту, фенхель, тмин, расторопшу, ладанник, крапиву или ромашку.

Кроме того после обеда нежелательна физическая нагрузка. Излишняя активность и упражнения могут вызвать несварение и боли, а со временем - нарушить работу пищеварительной системы. Поэтому сразу после трапезы лучше отдать предпочтение спокойно прогулке, а различные виды активности и силовые тренировки - отложить на некоторое время.

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