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Медики назвали три послеобеденные привычки, от которых стоит отказаться
Источник материала: Хартия'97
Медики назвали три послеобеденные привычки, от которых стоит отказаться
На первый взгляд они совершенно безобидные.
Три безобидные на первый взгляд послеобеденные привычки вредят пищеварению и могут оказать негативное воздействие на здоровье. Как пишет
В частности, возможными негативными последствиями послеобеденного сна называются чувство тяжести, метеоризм и запор. В качестве альтернативы предлагается отдых с книгой или просмотр сериала.
Привычка постоянно пить чай сразу после обеда тоже является не самой здоровой, поскольку этот напиток может препятствовать усвоению некоторых веществ и минералов, например, железа, что неблагоприятно проявляется на здоровье людей, страдающих от анемии. Также чай способен затруднять переваривание белков и жиров. Поэтому рекомендуется пить этот напиток как минимум после часового перерыва. А обычный чай можно заменить травяным настоем, способствующим пищеварению. Для этого можно использовать мяту, фенхель, тмин, расторопшу, ладанник, крапиву или ромашку.
Кроме того после обеда нежелательна физическая нагрузка. Излишняя активность и упражнения могут вызвать несварение и боли, а со временем - нарушить работу пищеварительной системы. Поэтому сразу после трапезы лучше отдать предпочтение спокойно прогулке, а различные виды активности и силовые тренировки - отложить на некоторое время.
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На первый взгляд они совершенно безобидные.
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