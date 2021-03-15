Источник материала: Хартия'97

Может ли пострадавший в ДТП добиться компенсации, если страховая отказала в выплатах? 15.03.2021, 8:19

Разбираемся на конкретном примере.

Это ДТП, в котором только по счастливой случайности никто серьезно не пострадал, произошло 26 февраля прошлого года на МКАД. В ГАИ Минска тогда сообщили, что причиной аварии стало оторвавшееся колесо грузовика. После ДТП водителю одной из пострадавших легковушек страховая отказала в выплатах, но он решил не сдаваться и дошел до суда, пишет tut.by .





«Я не наехал на колесо, это оно взорвалось и полетело в мою машину»

Минчанин Вадим — водитель Opel Zafira и участник аварии, рассказал, что именно тогда произошло.

— Я ехал в первой полосе МКАД, в какой-то момент перестроился во вторую. Вдалеке увидел грузовую машину, стоящую на обочине, а ее водитель лез куда-то в район заднего колеса. Когда я поравнялся с грузовиком, произошел взрыв. Громкий хлопок, грязь, ничего не видно. И прямо перед моей машиной вылетело колесо. В некоторых новостях об этой аварии написали, что я наехал на колесо, которое просто отвалилось с грузовика и упало на дорогу, но это не так.

От сильнейшего удара автомобиль Вадима развернуло на 90 градусов и выбросило частично в третью полосу. А там в него врезался автомобиль Toyota RAV4. Удар пришелся в район заднего левого колеса.





— Когда уже, можно сказать, осела пыль, машина остановилась, я вылез. Увидел Toyota RAV4, причем с помятой крышей. Оказалось, он после удара ушел в разделительное ограждение, подскочил, перевернулся и приземлился на колеса. В моей машине тоже все разбито-обломано. А колесо, ударившись в мою машину, отскочило обратно в грузовик. Не знаю, как его водителю повезло, что не в него. Он там стоял на обочине после взрыва, весь черный, грязный. Я в аварии получил ушиб грудной клетки и ссадину на голени.

Сразу после ДТП вызвали ГАИ. Вадим хотел сфотографировать грузовик, но, по его словам, сотрудники ГАИ сказали ему ждать в машине. После того, как ДТП оформили, пострадавшие водители легковушек вызвали два эвакуатора — самостоятельно машины передвигаться не могли.

— Потом, когда начали разбираться во всем этом деле, я понял, что там было много нестыковок. Эксперты заключили, что от взрыва колесо у грузовика сорвало со шпилек и вырвало гайки. Но там не было ни одной гайки на месте ДТП, колесо банально не было прикручено. И водитель грузового автомобиля потом в своих показаниях говорил об этом. Он увидел в зеркале заднего вида, что заднее левое колесо вылезло за пределы арки, поэтому и остановился. А так как колесо частично слезло со ступицы, то оно нагрелось в движении и взорвалось как раз в тот момент, когда я проезжал мимо.

Вадим обратился в страховую компанию за возмещением, но в выплате ему отказали: сказали, что это не страховой случай. Пришлось прибегнуть к помощи адвоката.





Водитель также предъявил иск к компании-перевозчику, как владельцу источника повышенной опасности. На досудебное урегулирование в компании не согласились и стороны встретились уже в суде. Дело Вадим и его адвокаты выиграли, сейчас водитель ждет выплату, хотя машину он все-таки решил продать — слишком сложно было ее восстановить после аварии.

Как получить выплату, если виновного в ДТП нет?

— По обстоятельствам этого ДТП органами ГАИ проводилась проверка. Но в результате дело в отношении водителя грузовика было прекращено за отсутствием в деянии состава административного правонарушения. После этого страховая сообщила водителю Opel Вадиму об отсутствии оснований для страховой выплаты, — рассказывает о юридической стороне вопроса, — адвокат Антон Гашинский из адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры».

Выходит, раз виновника в ДТП нет, то и выплаты не положены? Адвокат с таким подходом не согласился. Более того, по его мнению, компенсации подлежит и причиненный здоровью водителя вред.

— Моральный вред в рамках обязательного страхования возмещению не подлежит. Но так как вред здоровью Вадима был причинен в результате действия источника повышенной опасности, то закон позволяет требовать компенсации у компании-владельца того самого грузовика, — объясняет адвокат.

В Гражданском кодексе есть статья 948, согласно которой владелец источника повышенной опасности (физическое или юридическое лицо) обязан возместить вред, причиненный этим самым источником, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В судебном заседании представитель ответчика по разным основаниям не признавал иск. Он указывал на то, что административное дело в отношении водителя грузовика прекращено, то есть он невиновен. Кроме того, ссылался на отсутствие доказательств причинения истцу нравственных и физических страданий. Но суд посчитал, что административное дело в отношении водителя грузовика не имеет отношения к рассматриваемому иску.

Суд принял во внимание тот факт, что грузовой автомобиль был выпущен на линию, не имея допуска на участие в дорожном движении, то есть попросту без техосмотра. А эксперты подтвердили, что отсоединение наружного колеса могло произойти из-за «ударного воздействия на это колесо сил, возникших в результате пневматического взрыва шины внутреннего колеса».

Заключение о технической причине отсоединения заднего левого наружного колеса не могло быть дано, потому что ответчик не предоставил шину с взорвавшегося колеса и элементы крепления колес, сославшись на то, что они утилизированы.

В результате суд пришел к выводу, что по вине ответчика произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате потерпевший получил телесные повреждения. И поскольку был причинен вред жизни и здоровью, то с виновника взыскали компенсацию морального вреда. Исковые требования были удовлетворены судом в полном объеме, также суд согласился и с заявленным истцом размером денежной компенсации морального вреда — 3 тысячи рублей.

Суд пришел к выводу, что требования истца необходимо удовлетворить





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