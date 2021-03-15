ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Индии готовят законопроект о запрете криптовалюты в стране

15.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Индии разрабатывает законопроект о запрете криптовалюты в стране и ее использовании в качестве механизма для транзакций.

Об этом в понедельник сообщает газета «Хиндустан таймс», передает ТАСС.

По словам ее источников, «законопроект предусматривает уголовную ответственность за обладание, выпуск, получение, торговлю и передачу криптоактивов». Источники подчеркнули, что в случае одобрения документа «Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает оборот криптовалюты незаконным».

По их словам, законопроект соответствует политике индийского правительства, призвавшего в январе к запрету биткойна при создании основы для официальной цифровой валюты и признавшего его неэффективным и ненадежным инструментом для финансовых операций. По мнению властей, биткойн может использоваться в различных незаконных схемах и очень подвержен колебаниям.

Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев для ликвидации их активов, после чего будут взиматься штрафы.

Как отмечает «Хиндустан таймс», законопроект о запрете цифровой валюты имеет большие шансы получить одобрение в парламенте, где фракция правящей партии «Бхаратия джаната парти» обладает достаточным большинством.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Индии разрабатывает законопроект о запрете криптовалюты в стране и ее использовании в качестве механизма для транзакций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google будут судить за отслеживание пользователей в режиме «инкогнито»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by