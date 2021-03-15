Вступительная кампания: изменятся ли цифры приема на бюджет в 2021 г. и каких новшеств ждать













материале корреспондента агентства «Минск-Новости». Подробности — вкорреспондента агентства «Минск-Новости».

В ближайшие пять лет подходы в системе высшего образования кардинально не изменятся: по-прежнему останутся бюджетные места, на которые смогут претендовать наиболее старательные и талантливые ребята. Дипломированным молодым специалистам предоставят первые рабочие места. Останется и так называемая целевая подготовка в университетах. Такие тезисы были доведены Главой государства Александром Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании. Правда, будущим выпускникам школ и профессиональных лицеев и колледжей наверняка интересно знать, какие новшества во вступительной кампании в вузы предполагаются уже в ближайшие годы. Ответим сразу: кардинальных новаций не ожидается. Но есть нюансы.





О них беседуем с начальником главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Сергеем Касперовичем.





Будут ли меняться цифры приема на бюджет в 2021 году





— Их корректировка по отдельным специальностям зависит от потребности экономики. Мы ее проводим на основе информации, предоставляемой Министерством труда и социальной защиты, Министерством экономики. Также анализируем данные нашей автоматизированной системы «Госзаказ и прием», в которую организации вносят сведения о перспективной кадровой потребности в рабочих и специалистах. До 1 апреля утвержденные цифры приема в вузах и ссузах доводятся до общественности. Пока же мы можем обозначить общую тенденцию: существенных изменений в планах набора абитуриентов по тем или иным направлениям не предвидится. Планируется уменьшение цифр приема на бюджет на отдельные экономические и юридические специальности: здесь наблюдается довольно стабильное насыщение рынка труда кадрами. Чуть меньше ребят наберут на некоторые лингвистические направления и те, что связаны с международной деятельностью. Не будет активного роста количества студентов на профессии в области IT, как это наблюдалось в предыдущие годы. Вместе с тем планируем точечно увеличить набор на технико-технологическое и медицинское направления, — подчеркнул собеседник.





Могут ли минские выпускники поступать в вуз по целевому направлению





В будущем планируются некоторые новшества в части целевого набора. Подготовлен соответствующий проект нормативного правового акта. Целевое направление позволяет получить бесплатное образование в университете. Студент ничем не отличается от другого бюджетника, разве что отрабатывать после получения диплома ему придется не два года, а пять лет. И это совсем не пугающая перспектива: абитуриент уже на стадии поступления осознает, где он будет работать, как организована практика и не только. Предполагается снять ограничения на местонахождение заказчика кадров. Ранее выдавать направления выпускникам школ могли организации и предприятия, находящиеся в сельской местности, в городах с численностью населения до 20 тыс. либо в зонах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Министерством образования подготовлены изменения, предусматривающие, что такое право появится и у минских нанимателей.





— Однако территориальное ограничение планируем снять по отдельным востребованным специальностям. Например, технического направления, в том числе машиностроения, сельского хозяйства. Кроме того, предполагается, что такой подход будет применяться и по медицинским специальностям. В этих случаях столичные организации и учреждения смогут заказывать подготовку будущих работников, заключая с ними целевой договор, — сказал С. Касперович.





Не займут ли целевики все бюджетные места





Намечается увеличить квоту для абитуриентов-целевиков по отдельным группам специальностей, в частности сельского хозяйства и здравоохранения.





— Например, ранее установлена граница целевого набора до 40 % от бюджетных мест. Ведем работу над увеличением этой границы, — уточнил С. Касперович.





Чтобы стало понятнее, что имеется в виду, объясним на простом примере.





Скажем, в вузе на специальность, весьма востребованную экономикой, предусмотрено 50 бюджетных мест. Ранее могли принять максимум 20 целевиков. В случае введения новых изменений — смогут 25. Но это не значит, что нужно переживать тем, кто планирует поступать на общих основаниях. Да, половина бюджетных мест может быть отведена под таких абитуриентов, но ведь их должны «заказать» организации и госорганы.





— И не всегда все возможные целевые места заполняются. Чтобы состоялась такая подготовка, заказчику необходимо заблаговременно, в январе-феврале, а то и раньше найти своего потенциального работника из числа выпускников школ или колледжей. Затем заключить с ним договор. Правда, не всегда организации пользуются такой возможностью. Поэтому и говорить о том, что целевики занимают чьи-то бюджетные места, некорректно. Эти ребята те же бюджетники, заранее заключившие соглашение с будущим нанимателем, — заметил С. Касперович.





Однако не всё так просто с целевым поступлением. Также планируется внести еще одно изменение: зачисление по направлениям состоится только в том случае, если среди таких ребят сформируется конкурс больше одного человека на место. Если это условие не соблюдается, целевики участвуют в общем конкурсе.







IT-специалисты уже не нужны?





— Сегодня мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах. Однако IT-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4–5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники, — пояснил С. Касперович.





Справочно





Новшеств во вступительных испытаниях в 2021 году не будет. Абитуриенты, как и прежде, будут подавать в вуз сертификаты ЦТ. Предусмотрено незначительное изменение в структуре самих тестов. Например, где-то поменяется количество вопросов в части А и Б или количество вариантов ответа в заданиях. Однако все эти нюансы отражены в репетиционных вариантах. Поэтому не помешает потренироваться перед основными экзаменами.