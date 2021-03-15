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Беларусь обсуждает с «Тесла» развитие сети суперэлектрозаправок

15.03.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская сторона обсуждает с компанией «Тесла», европейский офис которой находится в Амстердаме, развитие в нашей стране суперэлектрозаправок, которые значительно увеличат пробег и сократят время полной зарядки электромобилей до 15–20 минут.



Об этом рассказал порталу «Нефтехимия» посол Беларуси в Королевстве Нидерландов Андрей Евдоченко.

По оценкам посла, пишет officelife.media, в Беларуси при продажах и лизинге электромобилей надо активнее внедрять субсидирование при участии банков, а также стимулировать поступление на рынок более дешевых моделей электромобилей. При развитии инфраструктуры не стоит также отказываться и от наращивания количества медленных «ночных зарядок» в спальных районах.

По данным Евдоченко, средняя цена продаваемого электромобиля в Нидерландах в 2020 году составила около 36 тыс. евро. Например, модель Nissan Leaf стоит 35,1 тыс. евро, Mitsubishi Outlander P-HEV — 34,5 тыс. евро, Kia Soul EV — 34 тыс. евро, Volkswagen Golf — 33,9 тыс. евро, BMW i3 — 31,9 тыс. евро, Renault ZOE — 29,1 тыс. евро, Renault Kangoo — 23,2 тыс. евро, Volkswagen e-Up! — 21,4 тыс. евро, Renault Twizy — 15 тыс. евро.

В Нидерландах подсчитали, что владельцы электромобилей в итоге экономят на более низких затратах на техобслуживание и налогах.
 
 
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Белорусская сторона обсуждает с компанией «Тесла», европейский офис которой находится в Амстердаме, развитие в нашей стране суперэлектрозаправок, которые...
 
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