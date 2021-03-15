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Суд ликвидировал Городокский льнозавод, он остался должен почти 3 миллиона долларов

15.03.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Городокский льнозавод», предприятие осталось должно почти 7,4 миллиона рублей, в том числе — более миллиона рублей налогов.



Лён. Фото pixbay.com

Банкротство Городокского льнозавода началось еще 28 июня 2019 года. На предприятии тогда работало всего 10 сотрудников.

Определение о завершении ликвидационного производства экономический суд Витебской области вынес 25 февраля, пишет ННВ. В нем говорится, что, в связи с неудовлетворением за счет имущества завода, признаются погашенными требования кредиторов на 7 395 906 рублей 61 копейку, в том числе — задолженность в 1 157 273 рубля 38 копеек перед налоговой.

Городокский льнозавод был построен в 1950 году.
 
 
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Завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Городокский льнозавод», предприятие осталось должно почти 7,4 миллиона рублей, в том числе — более миллиона...
 
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