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Суд ликвидировал Городокский льнозавод, он остался должен почти 3 миллиона долларов
Источник материала: Партизан
Завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Городокский льнозавод», предприятие осталось должно почти 7,4 миллиона рублей, в том числе — более миллиона рублей налогов.
Лён. Фото pixbay.com
Банкротство Городокского льнозавода началось еще 28 июня 2019 года. На предприятии тогда работало всего 10 сотрудников.
Определение о завершении ликвидационного производства экономический суд Витебской области вынес 25 февраля,
Городокский льнозавод был построен в 1950 году.
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Завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Городокский льнозавод», предприятие осталось должно почти 7,4 миллиона рублей, в том числе — более миллиона...
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