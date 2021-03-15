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На заводе рабочих заставляют купить лотерейные билеты в счет зарплаты
Источник материала: Партизан
Владимир Несмашный выложил в фейсбуке интересный документ. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов в обязательном порядке распространяют лотерейные билеты — причем в счет зарплаты.
Заводчан обязуют купить денежно-вещевые тиражные лотереи «Приднепровье-1» и мгновенные лотереи «Твоя удача».
«Лотерея продаётся, бюджет пополняется, а рабочие получают шанс выиграть свою зарплату. Дух Мавроди тихо рыдает в уголке», отмечает автор записи,
Из слов документа становится ясно, что у рабочих якобы есть потребность в приобретении билетов. А начальника общего отдела обязывают «провести мониторинг в целях установления потребности в необходимом количестве лотерейных билетов».
При этом «оформление покупки лотерейных билетов производить по номинальной стоимости по платежным ведомостям в счет заработной платы».
Комментаторы шутят, что у работяг появилась возможность свою зарплату не получить по закону, а выиграть.
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Владимир Несмашный выложил в фейсбуке интересный документ. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов в обязательном порядке распространяют лотерейные...
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