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Прогноз по валютам: шанс подешеветь есть не только у доллара
Источник материала: Партизан
Что будет происходить на внутреннем валютном рынке во второй половине марта? У двух основных иностранных валют есть перспектива снизиться, а у российского рубля - подрасти.
Фото: Myfin.by (носит иллюстративный характер)
На сколько могут поменяться курсы? Об этом
- Соотношение двух основных мировых валют за неделю изменилось мало. Пара евро/доллар снизилась с 1,1950 до 1,1940, или на 0,1%.
Более заметной тенденцией на внешнем рынке было укрепление российского рубля. Доллар к российскому рублю подешевел с 74,4 до 73,6, или на 1,1%.
Евро подешевел с 88,9 до 87,8 российского рубля, или на 1,2% .
В результате на белорусском валютном рынке доллар и евро подешевели, российский рубль укрепился.
Доллар снизился на 0,66%. Евро подешевел на 0,77%. А российский рубль вырос на 0,48%.
Доллар и евро совместными усилиями утянули стоимость валютной корзины вниз. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.
На начавшейся неделе может продолжиться укрепление российского рубля к другим мировым валютам.
В этом случае доллар может снизиться до 2,58 белорусского рубля.
Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.
А российский рубль может подорожать до 3,54 белорусского рубля за 100 российских.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
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Что будет происходить на внутреннем валютном рынке во второй половине марта? У двух основных иностранных валют есть перспектива снизиться, а у российского рубля -...
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