







Александр Лукашенко прокомментировал фильм Степана Путило "Золотое дно", объяснив, что авторы фильма "бросаются на чужую собственность":





"Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков разденут в течение двух лет. Быстро. Хорошо бы раздели, да народу дали - в карман себе положат".





пишет политический аналитик Юрий Дракохруст. Здесь прекрасно все. Как нынешняя власть грабит и давит бизнес, "стряхивает, как вшивых блох" - это ничего, это же ради народа, это по-справедливости, а вот Путило так уничтожит до основания,политический аналитик Юрий Дракохруст.





Но самое прекрасное - относительно "чужой собственности". Чьей? Вся же рать официальных пропагандистов да и сам Лукашенко все время объясняют, что у него ничего своего нет, только шпиц Умка, а все остальное - дворцы, машины, самолеты - все государственное, собственность государства.

У "бизнесменчиков, IT-шничков и ИП-шничков" - у тех частная, своя, а Лукашенко - "нищий".





А тут пробило. И вся многолетняя риторика - в мусорку. Путило долго и сложно пытался доказать, что все это богатство - фактически личная собственность Лукашенко.





А тот в качестве опровержения... подтвердил, да, это мое, это моя собственность.





И авторы фильма, и зрители и не надеялись получить подтверждение с настолько компетентного в этом вопросе источника.