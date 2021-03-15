Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива

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пишет sputnik. Она затронула Саудовскую Аравию и Катар. Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря,sputnik. Она затронула Саудовскую Аравию и Катар.









Непогода началась с нетипичной для этого времени года жары. А после начался ветер, поднявший тучи песка. Жилые строения, дороги и авто – все покрыто толстым слоем пыли и песка. Не работает в эти дни гражданская и военная авиация. Ограничено и наземное передвижение транспорта.





Буря из песка принесла с собой холод. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.















