|
Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива
Источник материала: Партизан
Вместе с бурей пришло и резкое похолодание. Смотрите на видео кадры, как стихия парализовала жизнь в регионе.
© Photo : Meteored
Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря,
Непогода началась с нетипичной для этого времени года жары. А после начался ветер, поднявший тучи песка. Жилые строения, дороги и авто – все покрыто толстым слоем пыли и песка. Не работает в эти дни гражданская и военная авиация. Ограничено и наземное передвижение транспорта.
Буря из песка принесла с собой холод. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с бурей пришло и резкое похолодание. Смотрите на видео кадры, как стихия парализовала жизнь в регионе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)