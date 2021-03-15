Такси столкнулось со скорой, в которой везли беременную. Видео с разных ракурсов (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

11 марта, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Голубева произошла авария с участием автомобиля такси и машины скорой помощи. О ДТП нам рассказали сразу несколько читателей, пользователь нашего форума с ником Vasilyevi4, в частности, утверждает, что у скорой работали сирена и проблесковые маячки.

Скорая поворачивала с проспекта Дзержинского, двигалась в направлении улицы Голубева.

— В скорой была беременная женщина, ее везли в роддом, — рассказал корреспонденту Onliner человек, знакомый с ситуацией. — И на повороте в эту машину врезался таксист. Причем во всех полосах транспорт остановился, пропуская спецавтомобиль, а такси двигалось по проспекту в крайней правой полосе, которая предназначена для движения общественного транспорта, к тому же из нее разрешен только поворот направо.





На место вызвали ГАИ. За беременной прибыла другая бригада скорой, которая и доставила ее в родильный дом.

— Переживаю за водителя скорой, — говорит наш читатель. — Всегда их делают виноватыми в таких ситуациях, хотя это уже ни в какие ворота не лезет: водитель выполняет экстренный вызов, у него должна быть возможность проехать.





Старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко сообщила корреспонденту Onliner, что вчера около 10:30 на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Голубева случилось ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и автомобиля такси марки Skoda.

— Карета скорой помощи с пациентом, которому нужна была экстренная помощь медиков, с включенной звуковой и световой сигнализацией двигалась по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Голубева. Осуществляя левый поворот на улицу Голубева машина медиков столкнулась с автомобилем такси, который двигался по проспекту Дзержинского в прямом встречном направлении. В ДТП никто не пострадал. Проводится проверка, — отметили в Госавтоинспекции.

ГАИ Минска опубликовала видео с регистратора, установленного в машине скорой помощи.

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Еще одно видео прислал корреспонденту Onliner наш читатель. Оно сделано с проспекта Дзержинского. Водитель такси и водитель скорой, похоже, не видели друг друга из-за автокрана, который находился во второй полосе. Но автокран притормозил, так же как и транспорт в других полосах, а водитель Skoda, двигаясь по правому ряду, выехал на перекресток. Стоп-сигналы в авто зажглись за секунду до столкновения со скорой.

Отметим, что обстоятельства каждого ДТП индивидуальны, и на их основании ГАИ оценивает действия участников. По Правилам дорожного движения (п. 26) при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения. В реальности же, действительно, случалось, что в произошедшей аварии виновным признавали водителя скорой, хоть он и двигался с работающими маячками.

Один из самых резонансных случаев: авария, которая произошла 6 ноября 2016 года на перекрестке улиц Богдановича и Коммунистической. Экстренный вызов, пожилую женщину нужно было срочно привезти в больницу. Врач сказал водителю включить проблесковые маячки.

— Был красный свет. Сбросил скорость, посмотрел: встречные машины стояли, вроде все чисто — я по коробке и еду дальше. И тут с правой стороны выскакивает Lada Largus. По логике вещей я ожидал, что водитель этого автомобиля остановится. Мне в той ситуации просто ничего не оставалось: слева — встречные автомобили, правее — тротуар и здание Суворовского училища. Некуда было деваться, а торможение — оно ничего не дало, — рассказывал корреспонденту Onliner водитель скорой помощи.

Lada ударила Renault в район заднего колеса. От удара скорую помощь подбросило, она опрокинулась на Citroen и легла на крышу.

Виновным в ДТП признали водителя скорой, его лишили права управлять транспортными средствами сроком на 1 год. Помимо этого, работодатель — КУП «Минсксанавтотранс» — выступил с иском в адрес водителя с требованием выплатить почти 30 тысяч рублей с учетом государственной пошлины — за машину. Дошло до суда, однако в конце концов стороны пришли к мировому соглашению. По его условиям водитель обязан до 31 декабря 2025 года выплатить КУП «Минсксанавтотранс» почти 19 тысяч рублей.

Чтобы выплатить этот долг, мужчина, после того как спустя год вернул права, пошел работать в такси. О работе в скорой он вспоминает с грустью.

— Условия жесткие: многочасовые смены, напряжение, ответственность. И это при зарплате в 700—900 рублей. У кого-то 1000 — если стаж о-го-го. Кто долго проработает на таких условиях? Уходят люди. Я знаю немало ребят, которые оказались в такой же ситуации, что и я: попали в ДТП, выполняя свои обязанности, и остались просто-напросто крайними. Справедливо? Не знаю. Но так есть.

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