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Google будут судить за отслеживание пользователей в режиме «инкогнито»

15.03.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Окружной судья в Калифорнии постановил, что корпорация Google может быть привлечена к ответственности за сбор данных тех юзеров, которые используют «режим приватного просмотра» в своих браузерах. Судья Люси Ко отклонила ходатайство компании об отклонении коллективного иска к Google по этому поводу.

Компания утверждала, что дело основано на «преднамеренном неправильном прочтении» утверждений компании о приватном просмотре. По словам ее представителей, просмотр в режиме инкогнито в Chrome не означает, что пользователи «невидимы». Компания предупреждает в «приватном» окне, что действия пользователя будут видны не только сайтам, которые они посещают, но и системному администратору, интернет-провайдеру.

Коллективный иск был подан от трех человек. Исход суда будет интересным прецедентом, так как такие большие технологические компании, как Google, Facebook, Apple и другие, находятся под повышенным вниманием в сфере сбора пользовательских данных.

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Окружной судья в Калифорнии постановил, что корпорация Google может быть привлечена к ответственности за сбор данных тех юзеров, которые используют «режим...
 
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