Архиеписком Артемий: «Идти путем приспособленчества — это пусть самоуничтожения»

Источник материала: Салiдарнасць

Православный священник снова эмоционально высказался о ситуации в стране.





— Покаяние — это не просто прийти и сказать батюшке, какой у тебя грех. Это перемена человеческой сущности, перемена ума, психологии, настроений сердечных, когда человек понимает, что его жизнь оторвана от Бога, — обратился к православным христианам в преддверии Великого поста архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий.

Настоятель подчеркнул, что истинный смысл поста не в том, чтобы что-то есть, а что-не есть, а в том, чтобы «опомниться и принести перед Богом покаяние».

— Церковь призывает нас опомниться, проснуться и изменить свою жизнь. Сейчас времена очень сложные, господствуют пороки, господствует зло. Это все разъединяет людей. Происходит разъединение и в обществе, и даже в церковной среде, — сказал архиепископ.

Говоря о ситуации в Беларуси, он подчеркнул, что из церкви нельзя делать идеологическо-политический аппарат, и то, что церковь не должна оставаться равнодушной к происходящему.

— Царство мира сего желает видеть в церкви только идеологическо-политический аппарат, согласно ее механизму. А церковь говорит, что она — Царство Божье на земле. И она свидетельствует о правде Божьей, и другой жизни для церкви нет, не было и никогда не будет.

Идти путем приспособленчества — это пусть самоуничтожения. Входить в политику тоже не присуще церкви, но церковь не должны быть безразлична ко всему происходящему. Новомученики нашего времени всегда говорили: молчанием продается Бог, — сказал священник.

Он отметил, что сейчас люди борются за жизнь «всеми возможными способами, кто-то более благородно, кто-то опускается», и напомнил, что христианине — это крестоносцы, котором нужно бороться и со своим личным грехом, и с общественными проблемами, и с церковными.

— Это крест тяжелый, который нужно нести, порой жертвуя собой. Но в этом смысл нашего спасения, другого пути нет: или с Богом или с дьяволом, третьего не дано, — сказал архиепископ Артемий.

Артемий — один из немногих православных священников, который в августе категорически осудил насилие , подчеркнув, что политики во все времена «будут стараться подмять под себя церковь, чтобы церковь отвечала на запросы власть имущих».

— А церковь должна быть независимым голосом христианской души. Мы говорим, что совершается беззаконие! Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев, — говорил архиепископ, молясь за Беларусь в первые дни протестов.