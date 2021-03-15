Нью-Йорк потерял в пандемию больше людей, чем в двух войнах – мэр города

Источник материала: ОНТ

Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило 30 тысяч, что больше чем число горожан, погибших во Второй мировой войне и конфликте во Вьетнаме. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, передает ТАСС.

14 марта у Бруклинского моста состоялась траурная церемония, посвященная годовщине начала пандемии.

На данный момент число подтвержденных случаев заражения в мегаполисе превысило 651 тысячу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 29,4 млн случаев заражения COVID-19, умерли больше 534 тысяч человек. По обоим показателям Штаты лидируют в мире.

Фото: pixabay

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