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Нью-Йорк потерял в пандемию больше людей, чем в двух войнах – мэр города
Источник материала: ОНТ
Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило 30 тысяч, что больше чем число горожан, погибших во Второй мировой войне и конфликте во Вьетнаме. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио,
14 марта у Бруклинского моста состоялась траурная церемония, посвященная годовщине начала пандемии.
На данный момент число подтвержденных случаев заражения в мегаполисе превысило 651 тысячу.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 29,4 млн случаев заражения COVID-19, умерли больше 534 тысяч человек. По обоим показателям Штаты лидируют в мире.
Фото: pixabay
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Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило 30 тысяч, что больше чем число горожан, погибших во Второй мировой войне и конфликте во Вьетнаме. Об этом заявил мэр...
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