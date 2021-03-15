ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Невероятно трогательные фото, которые показывают дружбу ретривера и ребенка. Только посмотрите!

15.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Невероятно трогательные фото, которые показывают дружбу ретривера и ребенка. Только посмотрите!

Золотистый ретривер по кличке Маршалл и девочка Мейси – лучшие друзья. До рождения малышки хозяева пса переживали, как он воспримет появление нового члена семьи. Их опасения были напрасными – Маршалл и Мейси души не чают друг в друге.

Чтобы показать миру крепкую дружбу домашнего питомца и девочки, ее родители завели страницу в Instagram, пишет портал «Ридус». Там они публикуют трогательные снимки.








ФОТО: Instagram / marshall_thegoldenr


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотистый ретривер по кличке Маршалл и девочка Мейси – лучшие друзья. До рождения малышки хозяева пса переживали, как он воспримет появление нового члена семьи....
 
Новости дня
Новости разные
 
У ЗША ўручылі прэміі «Грэмі». Сярод пераможцаў дыджэй з Казахстану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by