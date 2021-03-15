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Невероятно трогательные фото, которые показывают дружбу ретривера и ребенка. Только посмотрите!
Источник материала: ОНТ
Золотистый ретривер по кличке Маршалл и девочка Мейси – лучшие друзья. До рождения малышки хозяева пса переживали, как он воспримет появление нового члена семьи. Их опасения были напрасными – Маршалл и Мейси души не чают друг в друге.
Чтобы показать миру крепкую дружбу домашнего питомца и девочки, ее родители завели страницу в Instagram,
ФОТО:
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Золотистый ретривер по кличке Маршалл и девочка Мейси – лучшие друзья. До рождения малышки хозяева пса переживали, как он воспримет появление нового члена семьи....
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