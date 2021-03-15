Гороскоп на 16 марта: карьерный рост у Львов, важные перемены у Близнецов и романтика у Рыб

Источник материала: ОНТ

Звёзды рекомендуют Овнам не начинать важные дела. Завтра ваши эмоции и чувства будут не очень стабильные. Будьте рассудительными. Не совершайте лишних материальных затрат.

Тельцы могут рассчитывать на удачное решение коммерческих вопросов. Вам удастся чётко обозначить свои цели. В общении с близкими людьми проявляйте тактичность и милосердие.

У Близнецов день отмечен важными переменами. Неожиданное известие изменит намеченные планы. Попробуйте объективно оценить ситуацию. Избегайте категоричных высказываний.

Звёзды способствуют финансовому благополучию Раков. Завтра повысится ваша деловая активность. Серьёзный разговор во второй половине дня может испортить настроение.

Трудности в отношениях с коллегами поджидают Львов. Сохраняйте спокойствие и проверяйте любую информацию. Новое знакомство имеет прекрасные перспективы.

Девы проявят волевые качества. Командировки и поездки будут удачными. Причиной опрометчивого поступка может стать ваша излишняя импульсивность.

Весам захочется внести незначительные изменения в личную жизнь. Постарайтесь не давать какие-либо советы окружающим. Не навязывайте им свою точку зрения.

Скорпионов приятно удивит поступок друга. Ваша внимательность к мелочам и нюансам позволит держать руку на пульсе происходящих событий. Отдых в семейном кругу снимет эмоциональное напряжение.

Профессиональное мастерство обеспечит карьерный рост Стрельцам. Благоприятный день используйте для получения новых знаний. Посетите мастер-классы и тренинги.

Козероги будут чересчур раздражительными. Ваше переменчивое настроение не лучшим образом отразится на работе. Наберитесь терпения. После обеда дела пойдут лучше.

Звёзды советуют Водолеям уделить больше внимания своему здоровью. Не принимайте близко к сердцу любовные разочарования. Постарайтесь поменять своё отношение к ситуации.

Встреча с любимым человеком добавит Рыбам радости и романтики. Ваше легкомысленное поведение не помешает работе. Возможны хорошие новости от родственника.

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