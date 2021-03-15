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Протесты в Мьянме: жертвами беспорядков стали не менее 70 человек

15.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Мьянме: жертвами беспорядков стали не менее 70 человек

Напряжённая обстановка сохраняется на юго-востоке Азии. Мьянму охватили протесты, и без жертв не обходится.

Манифестации против военного переворота не утихают. Для разгона митингующих полиция применяет огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами беспорядков в Мьянме стали не менее 70 человек. Протесты не утихают уже полтора месяца. Причиной стал захват власти военными и аресты.

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Напряжённая обстановка сохраняется на юго-востоке Азии. Мьянму охватили протесты, и без жертв не обходится. Манифестации против военного переворота не утихают....
 
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