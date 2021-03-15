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Какой должна быть новая Конституция Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Конституция Беларуси принята 15 марта 1994 года, изменения вносились дважды – в 1996 и 2004 годах.
Несмотря на сравнительную молодость главного закона республики, одна из первых в мире Конституций появилась именно на территории Беларуси, ещё в средние века. Принимать новые основные законы или корректировать существующие – сегодня обычная практика на планете. Время, уклад жизни и мобильность общества – вот лишь некоторые причины. Впрочем, последнее социсследование показало, что мнения людей по изменениям в Конституцию разделились. Почти 58% заняли позицию, что нынешний Основной Закон вполне себе действенный, а вот 27% думают иначе.
Работа над новой Конституцией продолжается. Почти 6 тысяч разных предложений уже обработали депутаты по итогам диалоговых площадок. Голосование за новый проект пройдёт предположительно в начале следующего года.
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Конституция Беларуси принята 15 марта 1994 года, изменения вносились дважды – в 1996 и 2004 годах. Несмотря на сравнительную молодость главного закона республики, одна из...
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