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Какой должна быть новая Конституция Беларуси?

15.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой должна быть новая Конституция Беларуси?

Конституция Беларуси принята 15 марта 1994 года, изменения вносились дважды – в 1996 и 2004 годах.

Несмотря на сравнительную молодость главного закона республики, одна из первых в мире Конституций появилась именно на территории Беларуси, ещё в средние века. Принимать новые основные законы или корректировать существующие – сегодня обычная практика на планете. Время, уклад жизни и мобильность общества – вот лишь некоторые причины. Впрочем, последнее социсследование показало, что мнения людей по изменениям в Конституцию разделились. Почти 58% заняли позицию, что нынешний Основной Закон вполне себе действенный, а вот 27% думают иначе.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству: «С момента образования независимого суверенного государства Республики Беларусь мы поступательно формируем свою государственность. И соответственно этому должны меняться нормативные регуляторы. Мы живём в цифровом обществе, которое уже, по сути, изменило даже форму коммуникации между людьми, между обществом, между человеком и государством. Соответственно, и нормативные регуляторы, и основной закон, и действующее законодательство Республики Беларусь должны адекватно отражать окружающую нас действительность». 

Работа над новой Конституцией продолжается. Почти 6 тысяч разных предложений уже обработали депутаты по итогам диалоговых площадок. Голосование за новый проект пройдёт предположительно в начале следующего года.

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Конституция Беларуси принята 15 марта 1994 года, изменения вносились дважды – в 1996 и 2004 годах. Несмотря на сравнительную молодость главного закона республики, одна из...
 
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