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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан
Источник материала: ОНТ
Для выявления проблем, которые волнуют население, и оперативного их решения представители Администрации Президента Беларуси продолжают выездные приемы граждан и юридических лиц.
Уже сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет личный прием граждан в Кобринском райисполкоме. Завтра помощник Президента, инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, отправится в Полоцкий райисполком. В среду начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык выслушает людей непосредственно в Администрации в Минске. А в четверг помощник Президента, инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, будет работать в Круглянском райисполкоме.
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Для выявления проблем, которые волнуют население, и оперативного их решения представители Администрации Президента Беларуси продолжают выездные приемы граждан и...
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